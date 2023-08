Procede a passo spedito la campagna abbonamenti "Chi vive d'amore" 2023-2024 del Crotone. La formazione calabrese in cinque giorni ha raggiunto il traguardo delle mille tessere rinnovare dai tifosi in fase di prelazione. Un dato incoraggiante per la dirigenza rossoblù che spera di poter concludere alcune operazioni in entrata dopo aver ceduto nelle ultime 24 ore tre calciatori. La campagna abbonamenti si concluderà, salvo proroghe, il 10 settembre in occasione dell'esordio casalingo degli squali contro la Turris allo Stadio Comunale "Ezio Scida".

Crotone, rinnovano in mille

Dopo cinque giornate il Crotone ha portato a casa già mille rinnovi. Si tratta di un dato importante per il club calabrese. Lo scorso anno nel corso delle prime 24 ore erano state rinnovate 200 tessere, questa volta 257. Nella giornata del 26 agosto - come comunicato dal club - i rinnovi hanno superato quota mille, in rialzo rispetto ai numeri iniziali della precedente annata sportiva. Una fiducia ad occhi chiusi quella posta dai tifosi che Crotone, reduci da alcune annate difficili sotto l'aspetto sportivo, stagione nelle quali il Crotone è passato dalla Serie A alla Serie C. Per tutti coloro che volessero rinnovare uno o più abbinamenti è attivo il punto vendita in città in via Giuseppe Di Vittorio oppure online sul sito del rivenditore autorizzato.

Crotone, si cercano rinforzi

Nelle ultime 24 ore il Crotone ha ufficializzato tre cessioni, a congedarsi dagli squali sono stati il centrocampista Marco Spina (prestito al Gubbio) e gli attaccanti Gabriele Bernardotto e Agustus Kargbo ceduto a titolo definitivo al Giugliano e al Cesena. L'attenzione è ora rivolta agli acquisti ed in particolare al nome del nuovo attaccante da affidare al tecnico Lamberto Zauli.

Nelle ultime ore ad emergere è stata l'indiscrezione secondo la quale gli squali sarebbero tornati ad interessarsi all'attaccante del Foggia Dardan Vuthaj. Tra le idee di mercato ci sarebbe però anche il profilo di Alexis Ferrante, punta in uscita dalla Ternana, seguita anche dalla Casertana.

Crotone, le altre operazioni

Il nome caldo per la difesa del Crotone porta un nome, quello di Daniel Leo.

Il terzino destro, reduce dalla buona esperienza al Foggia, è di proprietà della Juventus Next Gen e potrebbe giungere in Calabria con la formula del prestito. Sarebbero salite le chance di un ritorno a Crotone del centrocampista Tomislav Gomelt, attualmente in prova con la squadra rossoblù. Discorso a parte per il centrocampista Jacopo Petriccione. Messo fuori rosa è tornato di recente a giocare negli allenamenti congiunti svolti dagli squali contro il Lamezia Terme e il Trebisacce. L'impressione è dunque quella che, salvo offerte irrinunciabile, il calciatore potrebbe continuare a giocare a Crotone andando a scadenza a fine torneo.