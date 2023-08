Sono gli ultimi giorni per concludere le trattative in entrata e in uscita e tra le squadre che saranno chiamate ad operare c'è anche il Crotone.

Il club rossoblù deve ancora piazzare alcuni calciatori in esubero, dopo lavorerà in entrata per assicurarsi dei calciatori funzionali al gioco del tecnico Lamberto Zauli. E in attesa di alcune ufficialità prende il via oggi nella giornata del 21 agosto la Campagna Abbomanenti "Chi vive d'amore" 2023-2024, con la prima settimana che sarà dedicata alla fase di prelazione per i vecchi abbonati.

Crotone, in fila per l'abbonamento

La stagione inizierà il primo settembre a Catania ma i tifosi crotonesi potranno manifestare la loro vicinanza alla società ben prima andando a sottoscrivere una o più tessere abbonamento. La fase di prelazione prende il via oggi 21 agosto e proseguirà fino a domenica 27 agosto. In questo lasso di tempo i vecchi abbonati potranno usufruire dello sconto previsto dal club e mantenere il loro vecchio posto allo stadio. Dal 28 al 31 agosto sarà possibile sia usufruire della fase di prelazione conservando il proprio numero di posto sia sottoscrivere nuovi abbonamenti. Dal primo al 10 settembre invece ci sarà la vendita libera.

Crotone, allenamento con il Lamezia

Non solo allenamenti al Centro Sportivo Antico Borgo, dato che oggi il Crotone sarà impegnato in un allenamento congiunto con la formazione di casa che milita nel campionato di Serie D.

Il test permetterà al tecnico Lamberto Zauli di tenere alta l'attenzione della squadra dopo il turno dei 32esimi di finale di Coppa Italia Frecciarossa dei giorni scorsi a Cremona che ha visto la vittoria della squadra di Ballardini.

Le operazioni di mercato

Venendo alle operazioni di mercato da Caserta si è diffusa la voce di un imminente trasferimento del difensore Manuel Nicoletti che dal Crotone passerà appunto ai campani.

In entrata non dovrebbe invece arrivare l'attaccante Edgaras Dubickas, seguito anche da Juve Stabia e Monopoli. Alla fine il calciatore ex Pordenone dovrebbe andare al Catania. Non dovrebbe finire in rossoblù neanche l'attaccante Salvatore Caturano, ora al Potenza: la dirigenza cercherà dunque calciatori diversi anche se al momento non si profilano specifici nomi all'orizzonte.

Diversamente dagli altri anni, a causa dello slittamento dell'inizio del torneo di Serie C, le squadre scenderanno in campo a trattative concluse e dunque con tutti gli effettivi che saranno presenti nella rosa almeno fino a gennaio.