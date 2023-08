La Juventus è al lavoro per definire il mercato da portare avanti durante gli ultimi giorni della sessione estiva.

Come dichiarato anche da Massimiliano Allegri la rosa dovrebbe rimanere quella attuale ad eccezione di alcuni giovani che potrebbero lasciare Torino in prestito. Ci si riferisce in particolar modo a Fabio Miretti, Matias Soulé e Hans Nicolussi Caviglia.

L'eventuale partenza dei due italiani dipenderà evidentemente dal pieno recupero di Paul Pogba, già convocato e dunque disponibile per il match di campionato disputato ieri contro l'Udinese con i bianconeri ad essersi imposti 0-3 in trasferta.

Se il francese dovesse dunque dare garanzie di impiego e di tenuta fisica in questo finale di Calciomercato potrebbero partire sia Miretti che Nicolussi Caviglia. Diverso è il discorso per Matias Soulé, che verosimilmente partirà solo se il club riuscirà a centrare l'acquisto di Domenico Berardi.

Il recupero di Pogba potrebbe agevolare le partenze di Nicolussi Caviglia e Miretti

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus starebbe valutando in questo finale di calciomercato estivo il recupero della forma ideale di Paul Pogba. Se dovesse dare le dovute garanzie, la società bianconera potrebbe lasciar partire sia Fabio Miretti che Hans Nicolussi Caviglia. Il primo ha giocato titolare con l'Udinese, sostituito nel secondo tempo da Fagioli che ha recentemente recuperato dopo il problema alla clavicola nato durante Siviglia vs Juventus, semifinale di Europa League dello scorso anno.

Il titolare rimane il classe 2001, da qui la possibilità di una partenza di Miretti, con il Monza di Raffaele Palladino in prima fila per acquistarlo in prestito. Stesso destino dovrebbe avere Hans Nicolussi Caviglia, che potrebbe tornare alla Salernitana o andare in prestito in qualche altra squadra di Serie A.

Il mercato della Juventus in attacco, via Kean e dentro Lukaku?

La Juventus potrebbe lasciar partire anche Moise Kean. Al riguardo si parla di una sua possibile cessione al Siviglia o in alternativa di un addio in prestito con direzione Milan, eventualità nelle quali la società bianconera potrebbe acquistare Romelu Lukaku, che avrebbe già un'intesa contrattuale con la società bianconera.

L'arrivo del belga non significherebbe quindi una cessione di Dusan Vlahovic, in gol ieri nello 0-3 di Udine su calcio di rigore, che sembra ormai destinato alla permanenza in bianconero.