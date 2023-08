L'ex portiere bianconero Gigi Buffon ha annunciato la sua decisione di smettere con il calcio giocato, mettendo così fine a una carriera leggendaria. A 45 anni e mezzo, Buffon può vantare una carriera ricca di successi, passando per squadre come la Juventus, il Parma e la Nazionale italiana.

Già da diverse settimane, la notizia del ritiro di Buffon aleggiava nell'aria, ma ora è ufficiale: il numero 1 azzurro ha deciso di lasciare il campo una volta per tutte. Dopo aver vinto il titolo mondiale nel 2006 con la Nazionale allenata da Marcello Lippi, Buffon ha deciso di risolvere il suo contratto con il Parma e ha addirittura rifiutato un'importante offerta proveniente dall'Arabia Saudita per dedicarsi ad un nuovo capitolo della sua vita.

La comunicazione ufficiale dovrebbe arrivare nei prossimi giorni, ma la decisione sarebbe già stata presa.

Il futuro di Gigi Buffon: potrebbe accettare il ruolo di capodelegazione del Club Italia

Cosa riserva il futuro per l'ormai ex portiere? Fonti vicine al giocatore suggeriscono che potrebbe intraprendere un nuovo ruolo nel mondo del calcio, come capo delegazione del Club Italia, affiancato da altri grandi nomi del calcio italiano come Barzagli e guidato dal tecnico Roberto Mancini.

Dopo 28 straordinari anni di carriera, durante i quali ha disputato ben 932 partite e ha conquistato 29 trofei, Gigi Buffon ha deciso di dire addio ad una delle passioni più profonde della sua vita. Questo annuncio arriva dopo il suo trasferimento dalla Juve al Paris-Saint Germain nel 2018, seguito da un ritorno trionfale alla Juventus un anno dopo.

Nel 2021, Buffon ha salutato la Juve, lasciando i fan con il cuore in mano, e si è unito al Parma per dare un contributo al club che gli ha dato l'opportunità di emergere come portiere di talento nel calcio professionistico.

Dopo 43 partite con il Parma, Buffon sembra definitivamente pronto a mettere il punto finale alla sua carriera come giocatore.

Ora si prepara ad affrontare una nuova sfida, questa volta nella veste di dirigente, portando con sé la sua grande esperienza e passione per il calcio.

Il ritiro di Buffon ha scosso il mondo del calcio

La notizia del ritiro di Buffon ha già scosso il mondo del calcio, e i fan si chiedono cosa ci sia in serbo nel suo futuro. Riuscirà a trasmettere la sua esperienza e la sua passione alle nuove generazioni di giocatori?

Solo il tempo dirà quale strada prenderà il leggendario portiere, ma una cosa è certa: il suo nome rimarrà inciso nella storia del calcio italiano per sempre.

Nelle ultime settimane sono circolate voci su un possibile trasferimento di Buffon in Arabia Saudita. Nonostante in pochi hanno creduto a questa possibilità, Gigi avrà sicuramente valutato l'opzione: si sono fatte eco di offerte allettanti provenienti dalla Saudi League che avrebbero suscitato interesse nell'ex numero 1 azzurro, ma senza riuscire a convincerlo del tutto. Alla fine, Buffon ha deciso di dedicarsi completamente alla sua famiglia, ai suoi tre figli e alla sua compagna Ilaria D'Amico.

La carriera di Buffon: 28 anni di calcio giocato e 29 trofei

La carriera di Buffon è molto ricca. Con 28 anni di calcio giocato, ha disputato un impressionante numero di 932 partite e sollevato 29 trofei, il più importante dei quali è sicuramente la vittoria della Coppa del Mondo del 2006 nella finale contro la Francia, dove affrontò il suo ex compagno Zidane. Buffon ha vinto praticamente tutto ciò che c'è da vincere, tranne la Champions League, che rappresenta il suo unico vero "rimpianto" in una carriera straordinaria. Le tre finali perse (nel 2003 contro il Milan, nel 2015 contro il Barcellona e nel 2017 contro il Real Madrid) pesano ancora, così come la finale persa contro la Spagna nell'Europeo del 2012.

Nonostante queste sconfitte, Buffon rimane un'icona, un portiere di classe mondiale che ha fatto la storia del gioco del calcio. La sua presenza in campo, la sua leadership e il suo carattere carismatico hanno ispirato generazioni di giocatori, e la sua assenza sul terreno di gioco sarà sicuramente sentita.