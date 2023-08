La Juventus è al lavoro per definire le trattative di mercato fra acquisti e cessioni. Come dichiarato dal Football Director Cristiano Giuntoli le partenze sono importanti per motivi di bilancio ma anche per dare la possibilità di investire su nuovi giocatori. Per quanto riguarda gli acquisti i nomi avvicinati alla società bianconera sono i soliti, due su tutti Romelu Lukaku e Franck Kessié. Il centrocampista del Barcellona non è considerato un titolare dal tecnico Xavi che lo avrebbe invitato a valutare un'altra esperienza professionale. La Juventus sarebbe interessata anche negli ultimi giorni si parla di una volontà del centrocampista di valutare un trasferimento nel campionato inglese.

A smentire queste indiscrezioni diversi giornali sportivi spagnoli che parlano di un Kessié che starebbe traslocando dalla sua casa a Barcellona. La stampa spagnola ha sottolineato come il camion utilizzato dal centrocampista per caricare i mobili è di targa italiana, un possibile segnale di un approdo del centrocampista nella società bianconera.

Secondo la stampa spagnola Kessié potrebbe approdare alla Juventus. A motivare questa indiscrezione il trasloco che starebbe facendo il centrocampista da Barcellona utilizzando un camion con targa italiana. In queste settimane il centrocampista è stato avvicinato alla società bianconera, per caratteristiche tecniche e fisiche Kessié è un giocatore che piace a Massimiliano Allegri e si integrerebbe molto bene con i vari Locatelli, Rabiot, Fagioli, Rovella e Pogba.

Si parla di un suo possibile approdo alla Juventus in prestito con diritto di riscatto per un totale di circa 20 milioni di euro. Il centrocampista ha un ingaggio da circa 6,5 milioni di euro a stagione, l'esigenza della Juventus è quella di alleggerire la rosa bianconera per questo potrebbero partire diversi giocatori a centrocampo nel Calciomercato estivo.

Sarebbe vicina la cessione di Denis Zakaria al West Ham per circa 25 milioni di euro, potrebbero lasciare in prestito Hans Nicolussi Caviglia e Fabio Miretti, che piacciono entrambi alla Salernitana. Per il resto tutti i centrocampisti saranno confermati anche perché come dichiarato nella conferenza stampa di presentazione di Juventus-Real Madrid, la squadra bianconera giocherà sempre con il 3-5-2, per questo sarà necessari 6 centrocampisti in stagione.

Il mercato della Juventus

La Juventus lavora anche ad altre cessioni, le ultime indiscrezioni di mercato parlano delle possibili partenze di Koni De Winter, Andrea Cambiaso e di Samuel Iling-Junior. A questi bisogna aggiungere Dusan Vlahovic, si parla di un possibile scambio di mercato con Romelu Lukaku, la società bianconera avrebbe in aggiunta circa 40 milioni di euro.