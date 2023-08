L'Inter si sta guardando intorno in queste ultime settimane di Calciomercato per cercare di definire al meglio la rosa a disposizione di Simone Inzaghi. Ci saranno sicuramente delle operazioni in entrata e in uscita e uno dei giocatori che potrebbe lasciare Milano è Valentino Lazaro. L'esterno austriaco è tornato dal prestito al Torino e nel corso del precampionato si è disimpegnato bene, con tanto di assist per Lautaro Martinez nell'ultima amichevole contro l'Egnatia. Proprio i granata starebbero pensando a lui per completare gli esterni, nonostante qualche mese fa abbiano deciso di non riscattarlo.

Torino su Lazaro

Uno dei giocatori che potrebbe lasciare l'Inter in queste ultime settimane di calciomercato è Valentino Lazaro. L'esterno austriaco, infatti, pur avendo fatto bene nelle amichevoli estive, difficilmente troverà spazio visto che sugli esterni, a disposizione di Simone Inzaghi, ci sono già Juan Cuadrado e Denzel Dumfries sulla fascia destra e Federico Dimarco e Carlos Augusto sulla fascia sinistra.

Il giocatore lo scorso anno ha giocato in prestito al Torino, che alla fine ha deciso di non esercitare il diritto di riscatto, fissato a 7 milioni di euro, ma negli ultimi giorni avrebbe ripreso i contatti con il club meneghino per capire se ci sono i presupposti per imbastire la trattativa. La valutazione si aggirerebbe sui 5 milioni di euro, ma non è da escludere che l'Inter possa provare a chiedere il cartellino di Schuurs in cambio, aggiungendo un conguaglio economico sui 20 milioni di euro più bonus.

Bisognerà capire se ci saranno i presupposti per la fumata bianca o se alla fine l'affare sarà concentrato solamente su Lazaro.

Milan su Moise Kean

Il Milan è alla ricerca di una prima punta che possa alternarsi con Olivier Giroud in questa stagione, visto che il francese non è più giovanissimo. Era arrivato Okafor per ricoprire quel ruolo, ma durante gli allenamenti lo svizzero ha dimostrato di essere più utile da vice Leao sulla fascia sinistra.

Per questo motivo la società rossonera avrebbe avviato i contatti con la Juventus per Kean. Al momento c'è ancora divergenza visto che il Milan vorrebbe il centravanti italiano in prestito con diritto di riscatto. I bianconeri, invece, per il suo cartellino chiedono 20 milioni di euro più bonus. Non è da escludere che la fumata bianca possa arrivare con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto che diventa obbligo a determinate condizioni.