L'Inter si sta muovendo con forza in questi ultimi giorni di Calciomercato per cercare di assecondare le richieste di Simone Inzaghi e rinforzare ulteriormente la rosa a sua disposizione. L'esordio in campionato è stato ottimo, con il successo per 2-0 in casa contro il Monza ma proprio il tecnico ha sottolineato che manca ancora qualcosa. Sicuramente arriverà un difensore, con il nome di Benjamin Pavard che resta molto caldo e l'affare potrebbe anche concludersi entro inizio settimana prossima. Anche in mezzo al campo, però, potrebbe essere fatto qualcosa e per questo motivo il club avrebbe sondato nuovamente la pista Khephren Thuram, che raggiungerebbe il fratello Marcus all'ombra del Duomo volentieri.

La Roma continua la ricerca di un centravanti, che fino ad ora non ha dato grandissimi spunti visto che nessuno degli obiettivi è stato portato a casa. I capitolini adesso avrebbero deciso di fare un tentativo per Romelu Lukaku, che è sempre ai margini del Chelsea ma la trattativa con la Juventus sembra essersi arenata.

Inter su Thuram

L'Inter potrebbe ancora fare qualcosa in mezzo al campo sul mercato, nonostante sia sfumato Lazar Samardzic, che alla fine è tornato all'Udinese. I nerazzurri, infatti, starebbero pensando di fare un tentativo per Khephren Thuram, che porterebbe all'interno della rosa di Simone Inzaghi quella fisicità, unità a qualità e duttilità, in un reparto che per lo più è composta da giocatori di classe ma meno fisici.

Di lui si è parlato con il padre Lilian già quando è stato definito l'acquisto di Marcus Thuram, raccogliendo la sua disponibilità per un approdo all'ombra del Duomo. Bisognerà capire che margini di manovra ci sono con il Nizza, che non vorrebbe privarsi di un elemento così importante a stagione iniziata. La società nerazzurra ci proverà negli ultimi giorni di mercato proponendo un prestito oneroso da 10 milioni di euro con obbligo di riscatto fissato intorno ai 25 milioni di euro più bonus.

Visto il contratto in scadenza a giugno 2025, sembra difficile che il prossimo anno, a dodici mesi dalla scadenza, il club francese possa riuscire ad incassare una cifra superiore.

Roma su Lukaku

La Roma continua la ricerca di un centravanti e con la pista Duvan Zapata che rischia di raffreddarsi dopo l'infortunio di Touré all'Atalanta, i giallorossi cominciano a guardare altrove.

Il nome finito nel mirino è quello di Romelu Lukaku, che non ha ancora trovato una collocazione pur essendo ai margini del Chelsea. La trattativa con la Juventus è in una fase di stallo e per questo motivo i capitolini stanno provando ad inserirsi, sfruttando proprio il fatto che più si va avanti più cresce il rischio per i Blues di avere un calciatore scontento e fuori dagli schemi, con un ingaggio pesante. Tiago Pinto è pronto ad offrire un prestito oneroso da 5 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 25 milioni di euro, con ingaggio da 6 milioni di euro più bonus.