La Juventus, in queste ore, si sta preparando per arrivare al meglio alla partita di questa sera 20 agosto contro l’Udinese alle ore 20:45, valevole per la prima giornata della Serie A 2023-2024.

I bianconeri sono in Friuli da ieri sera 19 agosto e mister Massimiliano Allegri può contare sul gruppo al completo tranne Moise Kean, rimasto a Torino per un fastidio alla tibia.

Per il match contro l’Udinese, Allegri confermerà il 3-5-2 e sulle fasce lancerà i due volti nuovi Timothy Weah e Andrea Cambiaso. Mentre per quanto riguarda il resto della formazione giocheranno gran parte degli elementi della scorsa stagione.

Allegri ha pochi dubbi di formazione

La Juventus, in questa sessione di mercato, non ha cambiato molto, ma ha inserito in rosa i due nuovi esterni Timothy Weah e Andrea Cambiaso. Entrambi saranno in campo a Udine per dare freschezza e imprevedibilità alle corsie laterali.

Per il resto la Juventus presenterà una formazione simile a quella vista lo scorso anno: a difendere i pali bianconeri ci sarà Wojciech Szczesny. Davanti a lui agirà la difesa a tre formata da Danilo, Gleison Bremer e Alex Sandro. Quest' ultimo è favorito su Federico Gatti anche perché è l’unico difensore mancino che Allegri ha in rosa.

In mezzo al campo, invece, si dovrebbero vedere dal primo minuto Fabio Miretti, Manuel Locatelli e Adrien Rabiot, mentre i rientranti Nicolò Fagioli e Paul Pogba partiranno dalla panchina.

In attacco, invece, sarà tutto nei piedi e nelle giocate di Federico Chiesa e Dusan Vlahovic. Quest' anno mister Massimiliano Allegri punta forte su di loro e da entrambi si aspetta un riscatto dopo la stagione difficile alle spalle. In panchina e pronto a subentrare ci sarà Arkadiusz Milik.

La probabile formazione della Juventus (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Weah, Miretti, Locatelli, Rabiot, Cambiaso; Chiesa, Vlahovic.

Pogba e Fagioli partono dalla panchina

Per la Juventus intanto arrivano buone notizie dall’infermeria, visto che hanno recuperato anche i due centrocampisti Nicolò Fagioli e Paul Pogba.

Il numero 21 italiano è di fatto un titolare, ma al momento non è pronto per giocare dal primo minuto. Mentre il francese ha lavorato duramente durante l’estate ed è riuscito a essere a disposizione per la prima di campionato: contro l’Udinese sarà in panchina e non è da escludere che possa entrare in campo nel corso del secondo tempo.