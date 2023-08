Cristiano Giuntoli e la Juventus potrebbero pensare a Rodrigo De Paul per rinforzare il centrocampo bianconero già in questa sessione di calciomercato. Le difficoltà riscontrate per l'acquisto di Domenico Berardi, le cessioni di Denis Zakaria e di Nicolò Rovella e i dubbi sulla tenuta fisica di Paul Pogba, starebbero spingendo la dirigenza bianconera a riflettere sulla possibilità di acquistare il centrocampista argentino attualmente in forza all'Atletico Madrid.

Nonostante le prime impressioni derivate dalle amichevoli precampionato siano state positive, il grande dubbio della Juventus è la tenuta fisica di Pogba.

Il centrocampista francese preoccupa non poco la dirigenza bianconera, la quale non si opporrebbe a una sua eventuale cessione. Nelle passate settimane pare che la squadra araba dell'Al Ittihad abbia offerto 30 milioni di euro all'anno a Pogba, con il giocatore francese che avrebbe declinato tutte le avance arabe.

Il mercato arabo chiude il 20 settembre

Nonostante Pogba abbia deciso di giocarsi tutte le sue carte a Torino, sembra che l'interesse dell’Al Ittihad sia ancora vivo. A spingere il francese ad accettare l'offerta araba ci sarebbero anche i suoi connazionali Karim Benzema e N'Golo Kanté, che vorrebbero in squadra il forte centrocampista bianconero, contando anche che la chiusura del mercato arabo è prevista per il 20 settembre.

Dall'eventuale cessione di Pogba, la Juventus risparmierebbe in tutto circa 40 milioni di euro d'ingaggio e incasserebbe anche un minimo indennizzo. Nella passata stagione l'ex giocatore del Manchester United, a causa dei numerosi infortuni, ha messo insieme solo 6 presenze in Serie A con 0 gol all'attivo.

De Paul potrebbe sostituire Pogba

Forte fisicamente, il centrocampista argentino nasce calcisticamente come mezzala classica. Dotato di un'ottima visione di gioco, De Paul può essere utilizzato con ottimi risultati anche come trequartista o esterno d'attacco. Abile contropiedista, il giocatore argentino abbina un'ottima precisione nel recupero della palla e velocità nel far ripartire l'azione, caratteristiche che hanno spinto il c.t.

argentino Lionel Scaloni ad arretrare la posizione di De Paul in campo.

Il contratto del centrocampista argentino campione del mondo scade nel giugno del 2026. Per assicurarsi le sue prestazioni potrebbero servire dai 20 ai 25 milioni di euro. Cifra piuttosto importante per le casse bianconere, con la Juventus, che nell'eventualità, potrebbe cercare una soluzione vantaggiosa per tutti. Ad esempio un prestito con obbligo di riscatto legato a eventuali condizioni. Su De Paul sembra esserci anche l'interesse della Lazio. Infatti, dopo essersi assicurato il giapponese Daichi Kamada, Claudio Lotito avrebbe individuato nell'argentino il sostituto ideale di Sergej Milinković-Savić.

Quando mancano 10 giorni alla fine del Calciomercato europeo, un'eventuale trattativa dei bianconeri per De Paul dovrebbe accelerare già nelle prossime ore per potersi concludere entro il gong finale del 1° settembre: poi il club juventino avrebbe ancora altre due settimane davanti per provare a cedere Pogba.