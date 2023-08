L'Inter lavora per completare la rosa in vista delle ultime giornate di mercato. Secondo le ultime indiscrezioni Joaquin Correa potrebbe partire in prestito e far spazio ad Alexis Sanchez. Ci sarebbero infatti contatti frequenti per Benjamin Pavard del Bayern Monaco, mentre gli arabi dell'Al-Ahli avrebbero pensato di affondare il colpo per Hakan Calhanoglu.

Sanchez sarebbe pronto al ritorno in nerazzurro

L'Inter potrebbe decidere di cedere Correa. L'argentino non ha giocato contro il Monza e non è stato chiamato in causa neanche quando sono usciti gli attaccanti titolari.

Un segnale che farebbe pensare ad un possibile addio. La valutazione del suo cartellino sarebbe di circa 20 milioni di euro ma i dirigenti nerazzurri potrebbero aprire al prestito. In tal caso, sarebbe tutto pronto per il ritorno di Alexis Sanchez che si è liberato dopo l'addio al Marsiglia. Questa trattativa sarebbe a basso impatto economico e consentirebbe alla società degli Zhang un ulteriore risparmio.

Pavard obiettivo principale per la difesa

L'Inter ha in mente di sentire nuovamente il Bayern Monaco per ingaggiare Benjamin Pavard. Tra i due club ballerebbero circa 10 milioni di euro in quanto i bavaresi chiederebbero circa 30 milioni di euro più bonus. I nerazzurri hanno a favore la volontà del ragazzo che avrebbe rifiutato un'offerta economica più conveniente proveniente dal Manchester United.

Se non dovesse arrivare il francese, potrebbero essere sondati Shuurs del Torino e Japhet Tanganga del Tottenham. Inzaghi chiede un rinforzo nel reparto arretrato dopo gli addii di Danilo D'Ambrosio e Milan Skriniar. Contro il Monza ha giocato Darmian ed è entrato Bisseck che ha dimostrato di essere acerbo per giocare da terzo centrale di destra.

Sirene arabe per Calhanoglu: l'Inter fa muro e conferma Sensi

L'Inter potrebbe ricevere delle offerte dall'Arabia Saudita per Hakan Calhangolu. Secondo le ultime notizie, infatti, il turco sarebbe finito nel mirino dell'Al-Ahli che potrebbe mettere sul piatto un'offerta da circa 40 milioni di euro più un ricco stipendio per l'ex Milan.

I nerazzurri avrebbero chiare intenzioni di fare muro perché, dopo l'addio di Marcelo Brozovic, il numero 20 è diventato il regista titolare del centrocampo di Simone Inzaghi. Pertanto non dovrebbe esserci alcuna cessione. Il centrocampo dell'Inter dovrebbe essere composto da Davide Frattesi, Nicolò Barella, Hakan Calhanoglu, Mkhitaryan e Stefano Sensi. Quest'ultimo dovrebbe essere confermato dopo il mancato arrivo dall'Udinese di Lazar Samardzic che non ha trovato l'accordo economico per le elevate richieste avanzate dal padre.