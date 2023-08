Dopo l'arrivo a Milano di Samardzic e Audero, che svolgeranno le visite mediche con i nerazzurri nella giornata di Venerdì, l'Inter continua a operare sul mercato e potrebbe procedere all'acquisto di Nuno Tavares, terzino sinistro di proprietà dell'Arsenal. Il giocatore approderebbe a Milano soltanto in caso di cessione di Gosens, su cui resterebbe forte l'interesse di diversi club di Bundesliga, nonostante la volontà del tedesco, che nell'ultima amichevole contro il Salisburgo ha disputato l'ultima mezz'ora, di giocarsi le sue carte con i nerazzurri.

Nuno Tavares, l'ultimo nome per la difesa dell'Inter

Prosegue il lavoro in Viale della Liberazione, con l'obiettivo di presentare a Simone Inzaghi la rosa completa in vista dell'imminente avvio del prossimo campionato. Marotta e Ausilio sarebbero alla ricerca di rinforzi per il reparto difensivo e nelle ultime ore, i due dirigenti avrebbero intensificato i contatti con Nuno Tavares, giocatore che ha disputato la passata stagione in Ligue 1 con la maglia del Marsiglia, ma di proprietà dell'Arsenal. I Gunners lo considererebbero ai margini della rosa e sarebbero disposti ad accettare un prestito con diritto di riscatto intorno ai 15 milioni di euro. L'Inter avrebbe già l'accordo con il portoghese ma a bloccare la trattativa sarebbe la permanenza a Milano di Gosens.

Per questo, al momento il club meneghino non avrebbe ancora avviato i contatti con l'Arsenal, ma sarebbe in attesa di capire di più sul futuro dell'esterno tedesco.

La permanenza di Gosens bloccherebbe il calciomercato nerazzurro

Lo stallo nella trattativa che porterebbe Tavares a Milano, è rappresentato da Robin Gosens, con il giocatore che avrebbe rifiutato l'offerta del Wolsfburg (che ha poi virato su Maehle dell'Atalanta) perchè non convinto del progetto della società tedesca.

Al momento il giocatore è regolarmente a disposizione di Simone Inzaghi, ma l'Inter spingerebbe per una sua cessione a titolo definitivo che porterebbe un importante tesoretto nelle casse nerazzurre. La valutazione fatta dalla dirigenza sarebbe intorno ai 18 milioni di euro, cifra fino a questo momento mai raggiunta da alcuna offerta ufficiale.

Questa operazione, permetterebbe a Marotta e Ausilio di puntare in maniera concreta sull'attaccante, che a pochi giorni dall'inizio del campionato non è ancora arrivato. La priorità dell'Inter è sempre Folarin Balogun, ma la richiesta dell'Arsenal resta molto elevata, intorno ai 50 milioni di euro, per questo i nerazzurri starebbero sondando anche altri profili più economici. L'ultimo nome finito nella lista delle possibili alternative low cost è quello di Andrea Petagna, attaccante del Monza che ha un contratto con i biancorossi fino al 2026, ma che accetterebbe di buon grado il trasferimento all'Inter. Questa opzione resta complicata, ma potrebbe diventare reale qualora i nerazzurri non riuscissero a trovare in breve tempo un accordo per Balogun.