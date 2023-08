La Juventus è attesa da settimane impegnative per quanto riguarda il Calciomercato estivo. Il lavoro del nuovo Ds Cristiano Giuntoli non sarà semplice anche perché attualmente la rosa disponibile è formata da 33 giocatori, almeno 7-8 in più della media per una compagine di Serie A.

Sarebbero ben 18 i giocatori sul mercato che in caso di offerta congrua potrebbero lasciare Torino. Fra questi spicca Denis Zakaria, che a breve diventerà un nuovo giocatore del Monaco per circa 20 milioni di euro. Si starebbe lavorando anche alle cessioni in prestito di Fabio Miretti e Hans Nicolussi Caviglia alla Salernitana, anche se l'ex Sud Tirol starebbe valutando pure l'opzione Frosinone.

Se dovesse arrivare una proposta da circa 25 milioni di euro potrebbe partire anche Andrea Cambiaso, reduce da una stagione importante al Bologna. In questo momento sono inoltre fuori rosa Leonardo Bonucci e Luca Pellegrini: il centrale difensivo non ha ricevuto offerte importanti, il terzino invece è vicinissimo al trasferimento alla Lazio in prestito di due anni con obbligo di riscatto.

La Juventus starebbe valutando diverse cessioni, fra queste anche quella di Mckennie

La Juventus sarebbe pronta a lasciar partire anche Alex Sandro, che potrebbe finire in Arabia Saudita. Altro giocatore che potrebbe lasciare Torino in caso di offerta vicina ai 30 milioni di euro è Weston McKennie, su cui avrebbero messo gli occhi diverse società inglesi.

Si valuteranno offerte anche per Koni De Winter, che piace al Genoa, Nicolò Rovella, Enzo Barrenechea, che sarebbe nel mirino dell'Empoli, e Iling-Junior, che in caso di partenza potrebbe essere sostituito da Carlos Augusto. Insomma, alla Juventus nessuno è incedibile.

Si valutano offerte anche per Soulé, Pjaca e Vlahovic

Potrebbero lasciare Torino infine anche Soulé, che è seguito da diverse società in Serie A, e Dusan Vlahovic, con il Chelsea che avrebbe però comunicato nelle ultime ore lo stop delle trattative nell'ambito dello scambio con Romelu Lukaku.

Troppo ampia la differenza tra domanda e offerta, con i Blues ad offrire 20-25 milioni e i bianconeri a chiederne almeno 40.

Anche Arkadius Milik, riscattato dal Marsiglia per circa 6 milioni di euro, potrebbe partire dato che su di lui ci sarebbe l'interesse della Roma: il club lo valuta 15 milioni di euro e non considererebbe ipotesi di un prestito.

Anche Marco Pjaca e Kaio Jorge, autore di tre gol nella vittoria della Juventus contro la Juventus Next Gen nell'amichevole disputata il 9 agosto all'Allianz Stadium di Torino, sarebbero infine sul mercato.