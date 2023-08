Continua il lavoro della dirigenza dell'Inter nel tentativo di regalare a Simone Inzaghi un nuovo difensore per la prossima stagione. Da Viale della Liberazione, Marotta e Ausilio monitorano Demiral, ma sarebbe ritornato in lizza il nome di Trevoh Chalobah del Chelsea, già cercato dall'Inter a gennaio, e che adesso potrebbe realmente approdare a Milano per completare il reparto difensivo. I nerazzurri starebbero anche completando la cessione in prestito di Sebastiano Esposito, direzione Verona, per l'attaccante classe 2002 che ha concluso la stagione a Bari l'anno scorso.

Chalobah, il difensore che tanto piace in Serie A

Prosegue il casting nerazzurro alla ricerca di un difensore centrale in grado di rimpiazzare al meglio Skriniar nel 3-5-2 di Inzaghi. Negli ultimi giorni sarebbe ritornato in voga il profilo di Trevoh Chalobah, che potrebbe lasciare il Chelsea in questa finestra di mercato, vista la necessità del club londinese di liberarsi dei vari esuberi presenti in rosa dopo una campagna acquisti faraonica. Il difensore però, sarebbe entrato anche nel mirino della Juventus, che starebbe parlando anche di questo con il Chelsea nel corso dei contatti di questi giorni per definire lo scambio Vlahovic-Lukaku. Al momento, nessuna delle due squadre avrebbe presentato un offerta ufficiale, ma entrambe spingerebbero per ottenere il giocatore in prestito con diritto di riscatto.

Sarà quindi fondamentale la decisione del giocatore, che avrebbe già espresso a Pochettino la volontà di lasciare il club in questa finestra di mercato per poter trovare maggiore spazio altrove.

Pronto un nuovo prestito per Sebastiano Esposito

Anche per il prossimo campionato, le strade di Sebastiano Esposito e dell'Inter potrebbero separarsi, in questo caso però il giocatore rimarrebbe in Serie A, con l'Hellas Verona che avrebbe concluso rapidamente questa operazione con il club meneghino per avere a disposizione sin da subito l'attaccante classe 2002.

Pronto quindi un nuovo prestito per l'attaccante che l'anno scorso ha concluso la stagione a Bari, disputando 15 partite e segnando 4quattro gol da gennaio, a seguito della sfortunata parentesi all'Anderlecht in Belgio, terminata in anticipo. L'accordo tra le due società potrebbe già arrivare nella giornata di martedì, restano soltanto da definire i dettagli che riguardano il pagamento del suo stipendio per la stagione. Non è quindi bastato l'ottimo precampionato che lo ha visto anche segnare nella tourneè giapponese contro il Paris Saint Germain, entrato a partita in corso, nel match vinto dai nerazzurri per 2-1.