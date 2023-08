La Juventus è attesa da due settimane impegnative fra calcio mercato e preparazione per il campionato. I giocatori si ritroveranno nella giornata di lunedì 7 agosto alla Continassa per riprendere la preparazione estiva. Non ci sarà Leonardo Bonucci, che da quando è ritornato dalle vacanze si sta allenando da fuori rosa per scelta della società bianconera. Il giocatore è in scadenza di contratto a giugno 2024 e vuole disputare l'Europeo con la nazionale italiana. Per questo sarà importante giocare e il rischio, in caso di permanenza a Torino, è che possa non essere convocato per la competizione europea.

Nelle ultime ore si è parlato di Ajax, ma ci sarebbe anche una società italiana che valuta il suo acquisto. Si tratta della Lazio, alla ricerca di un rinforzo difensivo di esperienza e a prezzo vantaggioso. La Juventus lo lascerebbe partire a parametro zero, di certo il giocatore dovrà accontentarsi di un ingaggio minore rispetto ai 6 milioni di euro a stagione che guadagna attualmente nella società bianconera.

Il giocatore Bonucci potrebbe trasferirsi alla Lazio

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato Leonardo Bonucci potrebbe trasferirsi alla Lazio. Arrivano notizie in merito alla possibilità di un sua esperienza professionale nella società laziale, impegnata in questa stagione in Champions League.

Ritroverebbe il suo vecchio tecnico alla Juventus, Maurizio Sarri, che apprezzerebbe un suo eventuale arrivo perché garantirebbe esperienza e qualità. Nella Lazio gioca anche su un suo ex compagno al Milan, Alessio Romagnoli; i due si conoscono bene e non avrebbero problemi ad integrarsi. Quel che sembra certo è che una decisione di Bonucci di rimanere fuori rosa lo porterebbe saltare l'Europeo.

Il centrale difensivo dopo la competizione europea dovrebbe lasciare il calcio giocato e intraprendere un corso a Coverciano per diventare tecnico.

Altro giocatore che la Juventus lascerebbe partire è Alex Sandro. Anche lui in scadenza di contratto a giugno 2024, non avrebbe accettato offerte dall'Arabia Saudita e potrebbe rimanete un'altra stagione nella società bianconera.

Il mercato della Juventus

La Juventus è al lavoro per alleggerire la rosa e sarebbe vicina la partenza in prestito di Fabio Miretti. Si valutano offerte importanti per Samuel Iling-Junior e Matias Soulé. Potrebbe invece rimanere Hans Nicolussi Caviglia, mentre sarà valutato in queste settimane di agosto il futuro professionale di Nicolò Rovella. Per quanto riguarda il settore avanzato, la Juventus potrebbe definire lo scambio fra Dusan Vlahovic e Romelu Lukaku, con l'aggiunta da parte del Chelsea di almeno 40 milioni di euro.