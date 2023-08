Non si è ancora sciolto il rebus portieri in casa Inter. Orfani di Onana (trasferitosi al Manchester United), i nerazzurri stanno ancora cercandone l'erede. In realtà, tenendo conto anche dell'addio di Handanovic (svincolato), la società milanese ha la necessità di acquistare due nuovi portieri. Se da un lato è ormai chiaro che tra gli obiettivi c'è Yann Sommer del Bayern Monaco, dall'altro, di recente sarebbe emerso un nome nuovo, ovvero quello di Bento Matheus Krepski.

Bento ha 24 anni e attualmente gioca in Brasile (il suo paese d'origine) con la maglia dell'Athletico Paranaense.

Sembra che l'Inter stia cominciando a raccogliere informazioni sul portiere verdeoro per capire se ci sono o meno i presupposti per intavolare una trattativa.

La strategia interista sarebbe quella di acquistare Bento per farne il secondo portiere alle spalle di un collega più esperto. Il titolare, nelle idee nerazzurre, dovrebbe essere Sommer, anche se al momento la trattativa col Bayern Monaco sarebbe ancora in una fase di stallo. I bavaresi insisterebbero nel richiedere 6 milioni di euro per vendere Sommer, a fronte dei 4/4,5 milioni che l'Inter sarebbe disposta a mettere sul piatto.

Bento potrebbe essere il portiere del futuro dell'Inter

I dirigenti dell'Inter, Beppe Marotta e Piero Ausilio, avrebbero già contattato i procuratori di Bento per sondare il terreno in merito alla possibilità di prelevarlo dall'Atletico Paranaense.

La società milanese avrebbe appreso che il club di Curitiba sarebbe disponibile a lasciar partire il suo portiere per una somma che si aggirerebbe intorno ai 10 milioni di euro più bonus.

L'Inter, dal canto suo, vorrebbe impostare la trattativa sulla base di 7-8 milioni di euro. Qualora dovesse arrivare un'apertura da parte dell'Athletico Paranense, la compagine nerazzurra potrebbe acquisire il cartellino di Bento per riservargli il ruolo da secondo portiere.

L'intenzione interista, infatti, sarebbe quella di avere innanzitutto un portiere esperto tra i pali per la stagione 2023-2024. Per questo motivo si starebbe insistendo col Bayern Monaco per Sommer, con la società tedesca che non vorrebbe incassare meno di 6 milioni di euro per l'eventuale cessione del 34enne svizzero, a fronte dei circa 4,5 milioni che l'Inter sarebbe pronta a spendere.

Nel frattempo, in attesa di sviluppi, Sommer è in tournée con la squadra bavarese.

Bento, qualora dovesse arrivare a Milano, farebbe da secondo a Sommer (nelle idee dell'Inter), avendo così il tempo, almeno per un anno, di ambientarsi in Serie A e soprattutto di abituarsi al calcio europeo. Se l'estremo difensore brasiliano dovesse poi dimostrare di essere all'altezza della situazione, allora diventerebbe il nuovo titolare della porta dell'Inter.

Bisogna ricordare, infine, che Bento è munito anche di passaporto italiano. Dettaglio non trascurabile, perché, se l'Inter dovesse acquistarlo, resterebbe comunque libero un posto da extra-comunitario nell'organico nerazzurro.