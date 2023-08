Secondo le ultime di Calciomercato la Juventus starebbe trattando con la Lazio una tripla cessione che riguarderebbe Leonardo Bonucci, Luca Pellegrini e Nicolò Rovella. Se l'operazione relativa agli ultimi due è stata praticamente già definita, è la posizione del centrale di difesa ed ex capitano bianconero ad essere ancora in bilico.

Juventus, si studia la tripla cessione alla Lazio

La Juventus ed in particolare il suo direttore sportivo Cristiano Giuntoli sarebbero al lavoro anche nel giorno di ferragosto per trovare una collocazione ad alcuni di quei calciatori ritenuti in esubero.

Questo potrebbe portare una tripla operazione in uscita con i profili di Leonardo Bonucci, Nicolò Rovella e Luca Pellegrini tutti direzionati verso un'unica squadra, la Lazio.

Per quanto concerne Bonucci il club lavora ormai al suo sostituto essendo stato posto fuori dalla prima squadra di comune accordo tra la società ed il tecnico Massimiliano Allegri. Sarebbe stato proprio Bonucci ad offrirsi alla Lazio, trovando il consenso del presidente Lotito che in lui vedrebbe una figura carismatica e che potrebbe aiutare la squadra ad affrontare una Champions League che per molti sarà inedita.

Chi invece alla Lazio sarebbe meno convinto dell'arrivo di Bonucci è il tecnico Maurizio Sarri, che dopo l'annata con la Juventus ed i presunti problemi avuti con parte dei senatori bianconeri, non vorrebbe gestire un calciatore di personalità che potrebbe intaccare la sua leadership.

A fronte tra l'altro di prestazioni non all'altezza. Ecco perché l'entourage di Bonucci starebbe studiando anche altre alternative oltre a quella laziale con L'Union Berlino in pole position.

Juventus, con le possibili cessioni di Rovella e Pellegrini i bianconeri potrebbero incassare 21 milioni di euro

Le altre cessioni che la Juventus starebbe studiando con la Lazio riguardano Nicolò Rovella e Luca Pellegrini: i due club starebbero dunque trattando per la coppia di calciatori italiani che porterebbe nelle casse della società bianconera una cifra complessiva di 21 milioni di euro.

L'operazione per Pellegrini potrebbe richiedere più del tempo del previsto in quanto il calciatore dovrebbe prima firmare il prolungamento di contratto con la Juventus e poi passare alla Lazio con la formula del prestito biennale con annesso obbligo di riscatto. L'operazione legata alla loro uscita, differentemente da quella di Bonucci, è comunque in dirittura d'arrivo: appare di fatto scontato l'approdo dei due nella capitale.