Dopo la partenza di Skriniar a parametro zero e l'arrivo del giovane Bisseck in questa sessione di mercato, l'Inter sarebbe ancora alla ricerca di un difensore centrale per completare il reparto in vista dell'imminente avvio di stagione. Tra i nomi sondati in questi giorni, ci sarebbe anche Zeno Debast, classe 2003 dell'Anderlecht, su cui ci sarebbe l'apprezzamento di Simone Inzaghi. Per il centrocampo, i nerazzurri attendono di capire lo svolgersi dell'affare Samardzic, che è rientrato ad Udine in attesa di trovare un accordo per il suo trasferimento.

Il suo arrivo spingerebbe Sensi lontano da Milano, con diversi club di Serie A interessati a prelevarlo per il prossimo campionato.

Zeno Debast, il presente e futuro della difesa nerazzurra

Con le diverse difficoltà affrontate dall'Inter per arrivare a Demiral e Tomiyasu, con l'Atalanta e l'Arsenal che puntano a cedere i due giocatori a titolo definitivo per una cifra che si aggira per entrambi intorno ai 25 milioni di euro, Marotta e Ausilio starebbero valutando altri profili più economici ma giovani, in grado di crescere nel nuovo progetto nerazzurro, fatto di giocatori esperti e molti giovani alla ricerca della consacrazione. L'ultimo nome finito nella lista dei dirigenti è quello di Zeno Debast, centrale difensivo in forza all'Anderlecht, che nella passata stagione ha collezionato 34 presenze con sole quattro ammonizioni, guadagnando anche la convocazione nella nazionale belga.

Il classe 2003 sarebbe un pupillo di Simone Inzaghi che avrebbe fatto il suo nome alla dirigenza nerazzurra come sostituto di Skriniar. L'Anderlecht lo valuta per una cifra intorno ai 10 milioni di euro, ma difficilmente vorrà privarsi del giocatore, la cui volontà potrebbe però fare la differenza per arrivare a concretizzare questa operazione.

Sensi potrebbe lasciare se arriva Samardzic

Le diverse operazioni fatte dall'Inter a centrocampo, compresa quella di Samardzic che potrebbe sbloccarsi nei prossimi giorni, porterebbero Stefano Sensi lontano da Milano anche per questa stagione, con l'ipotesi del prestito più probabile rispetto ad una cessione a titolo definitivo.

L'ultima idea in casa Inter, è quella di un doppio affare con la Salernitana, che porterebbe Boulaye Dia a San Siro con la maglia nerazzurra, e Sensi a Salerno come perno del centrocampo di Paulo Sousa. Le due operazioni sarebbero separate, ma risolverebbero i problemi di entrambe le squadre, viste le necessità del club campano per il centrocampo e la ricerca continua dell'Inter alla caccia del nuovo bomber in grado di sostituire Lukaku. Se questa trattativa non dovesse concludersi in breve tempo, ecco che per Sensi si aprirebbero nuovi scenari, sempre in Serie A, con diverse squadre intenzionate a prelevarlo in prestito per la prossima stagione.