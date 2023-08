Massimiliano Allegri è tornato a parlare in occasione dell'amichevole giocata dalla Juventus contro l'Atalanta e il tecnico toscano ha voluto sottolineare come la rosa bianconera sia completa e pronta per iniziare il campionato, allontanando cosi le indiscrezioni di un possibile approdo alla Continassa di Romelu Lukaku. Proprio sul belga si starebbe nel frattempo inserendo il Tottenham che, dopo aver ceduto Harry Kane per 120 milioni di euro, ora avrebbe la necessità di acquisire una punta titolare.

Juventus, Allegri allontana Lukaku: "Siamo coperti in ogni ruolo e inizieremo la stagione con questo gruppo"

Il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, ha parlato ai margini dell'amichevole giocata dal club bianconero contro l'Atalanta e tra gli argomenti toccati dal livornese c'è stato anche il Calciomercato ed i possibili acquisiti che Giuntoli potrebbe mettere a segno. "Sono molto contento di questo gruppo. Inizieremo la stagione con questo gruppo perché siamo coperti in tutti i ruoli", cosi ha esordito Allegri, allontanando quelle voci di mercato che vorrebbero la Juventus ancora in corsa per uno scambio col Chelsea che vedrebbe uscire Dusan Vlahovic dalla Continassa, sostituito da Romelu Lukaku.

Ad Allegri è stato poi chiesto il voto al mercato fatto finora dalla Juventus: "Quanto sono soddisfatto da uno a dieci? Diciamo che sono soddisfatto. Domenica inizia la stagione e dobbiamo farci trovare pronti". Allegri ha poi parlato della stagione che dovrà iniziare con la Juventus e del fatto che i bianconeri non giocheranno in coppa, sottolineando come l'assenza di una competizione europea sarà un fattore al quale anche lui dovrà fare l'abitudine.

Allegri ha infine evidenziato come il giocare una sola partita a settimana potrebbe non essere un vantaggio e che la squadra bianconera dovrà affrontare il campionato pensando all'avversario di turno di domenica in domenica.

Juventus, su Lukaku si starebbe inserendo il Tottenham: il belga sarebbe sempre più lontano dal possibile arrivo a Torino

Oltre alle parole di Massimiliano Allegri, ad allontanare un possibile approdo di Romelu Lukaku alla Juventus si sono aggiunte anche delle indiscrezioni inerenti un improvviso inserimento del Tottehnam sul centravanti belga. Gli "Spurs" dopo aver ufficializzato la cessione di Harry Kane al Bayern Monaco, avrebbero a disposizione un tesoretto da circa 120 milioni che vorrebbero reinvestire su quella punta titolare che ad oggi manca alla compagine londinese. Secondo quanto riferito nelle scorse ore da Sportmediaset, Tottenham e Chelsea avrebbero gettato le basi di una trattativa che vedrebbe i "Blues" incassare per Lukaku una cifra vicina ai 45 milioni di euro.