La Juventus sarebbe disposta a cedere i calciatori in esubero per puntare su Romelu Lukaku del Chelsea e Domenico Berardi del Sassuolo.

Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato, infatti, mister Massimiliano Allegri avrebbe dato il suo consenso per gli addii di Illing Junior, Alex Sandro, Fabio Miretti, Soulè. Filip Kostic e Leonardo Bonucci. Il bottino che verrebbe ricavato dalle vendite verrebbe poi investito per i due attaccanti che avrebbero già accettato il progetto bianconero. In uscita, in caso di offerta conveniente, potrebbe esserci Moise Kean che interesserebbe al Milan.

Gli esuberi per far cassa nelle ultime ore

La Juventus potrebbe intensificare i contatti per definire le cessioni di calciatori non più centrali nelle idee di Allegri.

Filip Kostic avrebbe una valutazione di circa 20 milioni di euro e potrebbe essere ceduto in Arabia Saudita o in Turchia. La Salernitana sarebbe molto interessata a Fabio Miretti e Soulè ma non andrebbe oltre il prestito con diritto di riscatto. Il Sassuolo stima da tempo Illing e vorrebbe inserirlo nella trattativa per Berardi. I bianconeri preferirebbero, però, condurre delle trattative slegate. Bonucci sarebbe nel mirino della Lazio di Maurizio Sarri ma potrebbe accettare l'offerta dei tedeschi dell'Union Berlino. Potrebbe lasciare la Continassa anche Alex Sandro che ha giocato comunque da titolare nel trio difensivo con Gatti e Bremer nelle ultime uscite.

Berardi spinge per il trasferimento alla Juventus

La società piemontese avrebbe intenzione di rinforzare il reparto offensivo e non avrebbe mollato le piste che portano a Domenico Berardi e Romelu Lukaku. Il calciatore del Sassuolo avrebbe già dato il suo consenso per un contratto quadriennale ma le due società non hanno trovato l'accordo.

Gli emiliani chiederebbero circa 30 milioni di euro più bonus mentre la Juventus non sarebbe disposta ad alzare l'offerta oltre i 25 milioni di euro. Nelle ultime ore, però, la volontà di Berardi potrebbe essere decisiva.

Lukaku tra Tottenham e Juventus

Il Chelsea chiederebbe invece circa 40 milioni di euro per Romelu Lukaku che ormai non compare nel progetto di Mauricio Pochettino.

Possibile uno scambio con Dusan Vlahovic, per il quale i bianconeri avrebbero intenzione di incassare circa 45 milioni di euro per il conguaglio economico. Lukaku continua a rifiutare le offerte provenienti dagli Emirati Arabi anche se il Tottenham, negli ultimi giorni, avrebbe intensificato i contatti quando ha ceduto Harry Kane al Bayern Monaco. Gli Spurs. avrebbero anche la liquidità economica necessaria per accontentare le richieste del Chelsea.