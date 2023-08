Nonostante l'avvio del campionato di Serie A, prosegue il lavoro della dirigenza nerazzurra per rinforzare una rosa che secondo Simone Inzaghi avrebbe ancora bisogno di essere puntellata.

Se da un lato appare ormai imminente l'arrivo di Benjamin Pavard dal Bayern Monaco, come centrale di difesa, entro la chiusura del Calciomercato estivo i nerazzurri potrebbero cedere anche Stefano Sensi, che dopo il mancato arrivo di Samardzic è stato reintegrato in rosa, visto anche l'ottimo precampionato disputato. Il giocatore però, potrebbe lasciare Milano per cercare maggiore spazio altrove, in questo caso l'Inter andrebbe nuovamente ad operare sul mercato e potrebbe virare su Roberto Pereyra, già cercato in passato dai nerazzurri per il centrocampo.

Roberto Pereyra, l'opportunità tra gli svincolati

Dopo le tre stagioni disputate con la maglia dell'Udinese, Roberto Pereyra è finito nella lista degli svincolati.

Il centrocampista argentino, che ha collezionato 5 gol e 7 assist in 34 presenze l'anno scorso, sarebbe molto vicino alla Sampdoria di Pirlo, che avrebbe avviato i contatti con il giocatore da diversi giorni per portarlo a Genova. L'inserimento dell'Inter però, potrebbe far interrompere questa trattativa e portare alla corte di Inzaghi un giocatore molto prolifico che sarebbe a proprio agio nel 352 del tecnico avendoci giocato già a Udine. Il classe '91 avrebbe ricevuto dai blucerchiati un'offerta di contratto da 630 mila euro annui che potrebbe essere facilmente superata dall'Inter.

Sensi potrebbe partire negli ultimi giorni di mercato

Nonostante il mancato arrivo di Samardzic, che avrebbe portato alla cessione immediata di Stefano Sensi, il centrocampista ex Sassuolo potrebbe comunque lasciare il club nerazzurro in questa sessione di mercato.

Il classe '95 vorrebbe trovare maggiore spazio e continuità, per questo sarebbe disposto a partire nuovamente in prestito, con diversi club di Serie A che lo avrebbero cercato in questi mesi.

La sua partenza però, non è data per scontata, in quanto al momento il giocatore fa a tutti gli effetti parte della rosa.

Nella prima giornata di campionato Sensi non ha raccolto minutaggio assistendo dalla panchina al 2-0 inflitto dai compagni al Monza: nonostante non sia sceso in campo i tifosi nerazzurri hanno comunque dedicato dei cori al suo nome facendo dunque capire come apprezzerebbero una sua riconferma.