Secondo le ultime di mercato, il Chelsea avrebbe messo in ghiaccio la trattativa con la Juventus per lo scambio che avrebbe visto Dusan Vlahovic passare nella compagine inglese e Romelu Lukaku vestire la maglia bianconera. In ogni caso, il ds Cristiano Giuntoli potrebbe comunque decidere di cedere Vlahovic ad una delle altre contendenti per il serbo per poi reinvestire parte del tesoretto guadagnato su Jonathan David.

Juventus, il Chelsea frena per Vlahovic perché vorrebbe cedere Lukaku in Arabia Saudita

Le trattative tra Juventus e Chelsea per il profilo di Dusan Vlahovic avrebbero subito una frenata: a renderlo noto è stato nelle scorse ore il portale di Sky Sport che, con una breaking news, ha riferito come la società inglese starebbe rallentando per acquisire il serbo per almeno un paio di motivi.

Il primo sarebbe legato al conguaglio economico che la Juventus chiederebbe al Chelsea come differenza per lo scambio che vedrebbe coinvolti Vlahovic e Lukaku, con i bianconeri che vorrebbero 40 milioni di euro e con gli inglesi che ne avrebbero messi sul piatto massimo 20. Il secondo motivo per cui il Chelsea starebbe frenando per Vlahovic sarebbe legato a Lukaku: secondo il club britannico, l'attaccante belga potrebbe ancora trasferirsi in Arabia Saudita, dove almeno un club emirato avrebbe intenzione di pagare il suo cartellino 40 milioni di euro. Ecco perché la Juventus starebbe cominciando a pensare alle conseguenze di questa improvvisa svolta della trattativa, con Vlahovic che ora potrebbe restare e guidare l'attacco dei bianconeri nella prossima stagione.

Juve, se Vlahovic venisse comunque ceduto, i bianconeri potrebbero tornare su Jonathan David

Se la Juventus, per motivi economici, decidesse comunque di cedere Dusan Vlahovic alle altre contendenti, come ad esempio il Real Madrid o il Bayern Monaco, il ds dei bianconeri Giuntoli sarebbe poi costretto a tornare sul mercato per un centravanti e visto che il profilo di Lukaku starebbe sfumando, alla Continassa potrebbe risuonare il nome di Jonathan David.

Il bomber del Lille, già accostato ai bianconeri nelle scorse settimane, apparirebbe in uscita dal club francese che però lo lascerebbe andare solo per una cifra vicina ai 50 milioni di euro. Un investimento importante che la Juventus potrebbe fare per un calciatore che a soli 23 anni ha già mostrato di poter superare la quota dei 20 gol stagionali.

Sullo sfondo, resterebbe sempre valida la pista che porterebbe al nome di Alvaro Morata: il centravanti spagnolo, attualmente in forza all'Atletico Madrid, sarebbe in bilico, visto che potrebbe lasciare il club iberico per una cifra vicina ai 20 milioni di euro o legarsi contrattualmente ancora più profondamente con il "Colchoneros" che gli avrebbero offerto un contratto fino al 2027.