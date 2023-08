La Juventus è attesa da settimane impegnative per il Calciomercato. Si lavora soprattutto alle cessioni, con il centrocampo che potrebbe essere alleggerito con tante partenze. Per quanto riguarda i rinforzi, invece, il nome che piace alla società bianconera per migliorare la qualità del centrocampo è quello di Khephren Thuram, il francese del Nizza è un classe 2001 ed ha dimostrato la scorsa stagione tutta la sua bravura non solo nel garantire equilibrio ma anche nel supportare il settore avanzato. Il suo contratto è in scadenza a giugno 2025, e la sua valutazione di mercato è di circa 30 milioni di euro.

Secondo le ultime notizie di mercato, la società bianconera sarebbe pronta ad offrire circa 10 milioni di euro più il cartellino di Luca Pellegrini al Nizza per l'acquisto del centrocampista. Tale indiscrezione, però, non trova conferme in quanto Pellegrini sarebbe vicino alla Lazio, ma non è escluso che la Juventus possa fare un'offerta per il francese se dovesse definire alcune cessioni a centrocampo.

Il giocatore Thuram potrebbe approdare alla Juventus

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la Juventus vorrebbe Thuram e una volta definite alcune cessioni a centrocampo potrebbe valutare il suo acquisto. La valutazione di mercato del centrocampista del Nizza è di circa 30 milioni di euro.

Se dovessero partire Zakaria, Miretti e Nicolussi Caviglia (quest'ultimi ceduti in prestito con diritto di riscatto e contro riscatto), la società bianconera potrebbe avere i soldi per investire sul francese. Difficile invece l'inserimento di Luca Pellegrini nella trattativa, anche perché il terzino è vicino al trasferimento alla Lazio, in prestito con obbligo di riscatto.

Non mancano le alternative a Thuram: la Juventus starebbe infatti valutando l'acquisto anche di Habib Diarra, giocatore francese dello Strasburgo che ha un prezzo di mercato di circa 15 milioni di euro. Altro giocatore che piace alla società bianconera è Rodrigo De Paul, che arriverebbe in prestito con diritto di riscatto dall'Atletico Madrid.

Il mercato della Juventus

La Juventus è al lavoro anche per il settore avanzato e le ultime notizie che riguardano Dusan Vlahovic confermano la possibile cessione del giocatore bianconero, seguito da diverse società importanti come il Bayern Monaco, Atletico Madrid, Real Madrid e Chelsea. Non dovrebbe lasciare lasciare la Juve Federico Chiesa, mentre si valuta l'arrivo di Romelu Lukaku per circa 40 milioni di euro, con il giocatore che avrebbe già raggiunto l'intesa economica con la società bianconera. Non dovrebbe esserci, almeno al momento, lo scambio di mercato fra Vlahovic e il belga, considerando che il Chelsea non avrebbe accettato la richiesta di 40 milioni di euro aggiuntiva da parte della società bianconera.