Secondo le ultime di mercato dalla Spagna, la trattativa fra Juventus e Chelsea per lo scambio tra Romelu Lukaku e Dusan Vlahovic starebbe ormai fallendo per il mancato accordo sul conguaglio legato alla differenza di valutazione dei due calciatori.

Nel frattempo la Juve sarebbe a un passo dalla cessione di Denis Zakaria al Monaco, indiscrezione confermata anche dal tecnico dei francesi Adi Hutter.

Juventus, la trattativa col Chelsea per lo scambio Lukaku-Vlahovic starebbe tramontando per le richieste economiche dei bianconeri

In queste ultime settimane sta tenendo banco la trattativa che Juventus e Chelsea stanno portando avanti per lo scambio fra Romelu Lukaku e Dusan Vlahovic.

Secondo le ultime indiscrezioni dalla Spagna però, l'operazione fra le due società starebbe naufragando a causa delle alte richieste economiche della Juve come conguaglio, che il Chelsea dovrebbe versare per la differente valutazione del cartellino dei due attaccanti.

Di conseguenza ora la Juventus potrebbe scegliere se tenere definitivamente l'attaccante serbo per non rischiare di rimanere senza centravanti a soli sette giorni dall'inizio del campionato o se invece ascoltare le altre sirene che suonerebbero dall'estero per Vlahovic. Il centravanti serbo, oltre a piacere al Real Madrid, potrebbe rientrare anche nei radar del Tottenham: il club inglese ha infatti ceduto nelle scorse a titolo definitivo Harry Kane al Bayern Monaco per 120 milioni di euro e potrebbe dunque presentarsi alla Continassa per chiudere Vlahovic.

Juve, il manager del Monaco Hutter su Zakaria: 'Ci ho parlato e sarebbe molto felice venire qui da noi'

La Juventus intanto sta lavorando per vendere quei calciatori ritenuti in esubero e tra questi ci sarebbe Denis Zakaria. Il centrocampista svizzero tornato alla Continassa dopo un anno in prestito in Premier League ora potrebbe nuovamente partire e questa volta a titolo definitivo.

Il Monaco infatti avrebbe intavolato da giorni una trattativa con la Juventus per portare in Francia Zakaria sulla base di un'offerta da circa 18 milioni di euro. Di questo possibile passaggio ha parlato anche l'allenatore del Monaco Adi Hutter, che nella conferenza stampa alla vigilia del match contro il Clermont Foot ha detto: "Zakaria?

Ho parlato con lui ieri e sarebbe molto felice di venire all'AS Monaco. Lo conosco dal 2015. Era un giocatore molto dotato e di talento. Poi dopo due anni è partito per il Borussia Mönchengladbach, e poi mi sono allenato con lui una seconda volta, e questa sarebbe la terza".