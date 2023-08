In questi giorni, la Juventus sta sfoltendo sempre più il suo centrocampo: il ds Cristiano Giuntoli avrebbe raggiunto degli accordi con Lazio e Monaco rispettivamente per Nicolò Rovella e Denis Zakaria, relativamente i quali ora si attendono solo le ufficialità.

Con le risorse incassate Giuntoli starebbe pensando di prendere un nuovo elemento da inserire a centrocampo: il nome in cima alla lista dei bianconeri sarebbe Habib Diarra e nelle prossime ore la Juve potrebbe avere nuovi contatti con lo Strasburgo per parlare del giocatore classe 2004.

Lo Strasburgo vorrebbe circa 20 milioni per Diarra

La Juventus sarebbe intenzionata a prendere un nuovo centrocampista da regalare a Massimiliano Allegri, dopo aver trovato l’intesa per la cessione sia di Rovella che di Zakaria. Inoltre in uscita ci sarebbe anche Barrenechea che dovrebbe passare in prestito al Frosinone. Inoltre, la Juventus non può contare ancora su Paul Pogba, alle prese con il lavoro di recupero: al momento, non ci sarebbe ancora una data precisa per il rientro del transalpino.

Per tutti questi motivi, l’intenzione di Giuntoli sarebbe quella di mettere a segno un colpo a centrocampo e il prescelto sarebbe Habib Diarra. Lo Strasburgo valuta il mediano classe 2004 circa 20 milioni e avrebbe già respinto un’offerta da 10 milioni da parte del Lens.

La concorrenza per Diarra non manca e nei prossimi giorni Cristiano Giuntoli potrebbe decidere di accelerare, provando ad affossare il colpo.

La Juve valuta anche altri profili per il centrocampo

La Juventus sembra aver quindi scelto Habib Diarra per il suo centrocampo, ma la società starebbe valutando anche altri profili per non farsi trovare impreparata in caso di difficoltà.

Uno degli altri nomi sul taccuino di Cristiano Giuntoli sarebbe quello di Khephren Thuram del Nizza.

Gli altri nomi al vaglio sarebbero quelli di Sofyan Amrabat della Fiorentina e di Thomas Partey dell'Arsenal, i quali però richiederebbero un esborso maggiore a livello di cartellino.

In ogni caso nelle prossime settimane, il mercato della Juventus, anche in entrata, potrebbe sbloccarsi, in particolare per sfoltire un po’ la rosa visto che nella stagione 2023/2024 la squadra di Massimiliano Allegri giocherà solo il campionato e la Coppa Italia e quindi non servirà avere una squadra troppo numerosa, visto che di fatto si scenderà in campo solo una volta alla settimana.