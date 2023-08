La Juventus nella mattinata di questo sabato 12 agosto ha lasciato Torino per spostarsi a Cesena dove questa sera, affronterà l’Atalanta per fare un prova generale in vista dell’inizio del campionato.

Per questa partita amichevole, la Juve non ha convocato Wojciech Szczesny, Moise Kean, Kaio Jorge, Weston McKennie, Nicolò Fagioli e Paul Pogba. Questi giocatori sono out per gestire i carichi di lavoro e per risolvere alcuni acciacchi fisici. Allegri, però, ha ritrovato Adrien Rabiot che dovrebbe giocare uno spezzone di partita: il tecnico schiererà gran parte dei titolari e in attacco si affiderà a Federico Chiesa e Dusan Vlahovic.

Dubbi a centrocampo

La Juventus, in queste ore, si sta preparando in vista della partita contro l’Atalanta. Massimiliano Allegri, per questo match, ha deciso di non rischiare alcuni giocatori affaticati dai tanti carichi di lavoro, come Kean, Szczesny, Kaio Jorge e McKennie. Questi quattro giocatori dovrebbero tornare per la gara di Serie A del 20 agosto contro l’Udinese. Mentre per rivedere Fagioli e Pogba ci vorrà più tempo.

Dunque, viste le assenze, a centrocampo per stasera ci sarebbero alcuni dubbi. Infatti, l’unica certezza sembra essere Manuel Locatelli, con lui ci dovrebbero essere due fra Fabio Miretti, Hans Nicolussi Caviglia e Adrien Rabiot. Sulla fascia destra, invece, dovrebbe essere confermato Timothy Weah.

Mentre a sinistra è aperto il ballottaggio tra Andrea Cambiaso e Filip Kostic. Per quando riguarda la difesa la Juve dovrebbe affidarsi a Federico Gatti, Gleison Gremer e Danilo, i quali avranno il compito di proteggere Mattia Perin.

La probabile formazione della Juventus (3-5-2): Perin; Gatti, Bremer, Danilo; Weah, Nicolussi Caviglia, Locatelli, Miretti, Cambiaso; Chiesa, Vlahovic.

Tra qualche giorno scatta la preparazione in vista del campionato

La Juventus, al termine della gara contro l’Atalanta, tornerà subito a Torino. Dopodiché Massimiliano Allegri potrebbe concedere qualche ora di relax ai suoi giocatori, per poi riprendere la preparazione ad inizio settimana. Da lì in avanti, la Juventus comincerà a fare sul serio e la squadra entrerà nei dettagli della preparazione in vista della sfida contro l’Udinese.

Allegri comincerà a curare tutti gli aspetti tattici e dovrà valutare anche chi è al meglio per la prima di campionato. Il countdown in vista della prima di Serie A è ormai quindi scattato.