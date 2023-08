La Juventus ha iniziato la stagione 2023-2024 in maniera convincente con una vittoria contro l'Udinese per 0-3 alla Dacia Arena. Il primo gol stagionale è stato di Federico Chiesa, che è sembrato in forma ideale, a tal punto che è rimasto in campo fino a fine match. Una prestazione importante dal punto di vista tecnico ma anche fisico, considerando la brillantezza che ha garantito per gran parte dell'incontro. Chiesa rimane uno dei uno dei giocatori più apprezzati sul mercato, in particolar modo ci sarebbe il Liverpool sul giocatore. Il tecnico Klopp starebbe già pensando al sostituto di Salah in previsione del fatto che l'egiziano potrebbe lasciare la società inglese a fine stagione.

Il suo contratto è in scadenza a giugno 2025 e la società inglese potrebbe decidere di monetizzare dal cartellino. Il sostituto potrebbe essere proprio il giocatore della Juventus, anche lui in scadenza di contratto a giugno 2025. Attualmente, la valutazione di mercato dell'italiano è di circa 50 milioni di euro, ma fra un anno, se non dovesse prolungare l'intesa contrattuale con la società bianconera, potrebbe avere un prezzo di mercato inferiore.

Chiesa potrebbe sostituire Salah al Liverpool dalla stagione 2024-2025

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato dei giornali sportivi inglesi il Liverpool starebbe lavorando al dopo Salah, soprattutto in riferimento alla stagione 2024-2025. L'egiziano potrebbe lasciare la società inglese ad un anno dalla scadenza del suo contratto, e come sostituto piace Federico Chiesa, che ha iniziato in maniera ideale in questa stagione segnando il primo gol della Juventus.

Prestazione importante che conferma il recupero del giocatore, nella scorsa stagione condizionato dall'intervento al ginocchio subito nel 2022. Si parla di un possibile prolungamento di contratto, ma la stampa inglese conferma come il Liverpool lo valuti come rinforzo per il settore avanzato. Da valutare anche il futuro professionale di Dusan Vlahovic, che sembrava vicino alla partenza in questo Calciomercato estivo.

Alla fine, però, dovrebbe rimanere anche perché non sarebbero arrivate offerte vicine agli 80 milioni di euro, che è la valutazione di mercato stabilita dalla Juventus per il cartellino del giocatore.

Il mercato della Juventus

La Juventus lavora anche a questo finale di calciomercato estivo con l'idea di poter migliorare la rosa se si dovessero definire delle cessioni.

Si parla delle partenze di Filip Kostic, Moise Kean o eventualmente di Arkadius Milik, se dovessero partire due di loro, potrebbero arrivare Domenico Berardi e Romelu Lukaku . Per quanto riguarda il rinforzo a centrocampo, piace Habib Diarra dello Strasburgo, valutato 20 milioni di euro dalla società francese.