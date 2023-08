Nelle scorse ore l'allenatore della Juventus Massimiliano Allegri è tornato a parlare pubblicamente degli obiettivi stagionali del club bianconero, sottolineando come la sua squadra dovrà competere per lo scudetto.

Delle possibili ambizioni della Juve hanno detto la loro opinione anche Xavier Jacobelli su TMW Radio e Sebastiano Nela a Calcio Totale.

Juve, Allegri sullo scudetto: 'In questo club non puoi permetterti di non lottare e qua nessuno si tira indietro'

Il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri è stato intervistato nelle scorse ore ai microfoni della Gazzetta dello Sport e tra gli argomenti toccati dal livornese, c'è stato anche il tema scudetto.

"Sono all’ottavo anno sulla panchina bianconera e da quando sono qui non ho mai detto che non lotteremo per vincere lo scudetto, anche perché alla Juventus non puoi permetterti di farlo", cosi ha esordito Allegri rilanciando dunque le ambizioni da scudetto della Juventus.

Il tecnico di Livorno ha poi rintuzzato sull'argomento tricolore, sottolineando: "Bisogna partire con le ambizioni per ottenere il massimo, come è sempre stato nella storia di questo club. Poi se saremo bravi a marzo lo vedremo".

Allegri ha poi fatto un bilancio della tournée statunitense che la Juventus ha da poco concluso, sottolineando come i suoi calciatori siano stati diligenti sotto l'aspetto lavorativo ma anche sotto quello umano, creando uno spirito di gruppo che permetterà ai più giovani di crescere in un ambiente sano.

Jacobelli: 'Il club bianconero ha un organico di assoluta qualità e dovrà lottare per lo scudetto'

Delle ambizioni della Juventus e della possibilità che i bianconeri lottino per lo scudetto nella nuova annata ha parlato anche Xavier Jacobelli.

Il giornalista, intervistato da TMW Radio ha detto: "È una Juve che dovrà lottare per lo Scudetto visto che non ha coppe europee.

È un organico di assoluta qualità quello attuale. Fatico a trovare un giocatore che non sia un nazionale. Lo stesso Weah dimostra una grande rapidità di inserimento ed è importante".

Poi Jacobelli, cambiando argomento e parlando della trattativa che ci sarebbe tra Milan ed Atalanta per Charles De Ketelaere, ha sottolineato come il giovane trequartista belga a Bergamo troverebbe l'ambiente e il tecnico ideali per rilanciarsi.

Juve, Nela: 'La prossima per il club bianconero potrebbe essere la stagione perfetta per ricominciare'

Anche l'ex calciatore Sebastiano Nela ha parlato a Calcio Totale di quella che potrebbe essere la stagione della Juventus, "Nella grande confusione delle penalizzazioni, c'era una certezza: la non partecipazione alle competizioni della Uefa, che non aspettava altro dobbiamo ammetterlo. Abbiamo parlato sempre di ricostruire e una stagione senza Coppe è perfetta per una società come la Juventus ricominciare senza avere un impegno europeo per concentrarti al meglio sulla stagione e puntare ai due obiettivi".