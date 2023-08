Nelle scorse ore il giornalista sportivo Gianluigi Longari ha parlato della Juventus e dell'eventuale arrivo in bianconero di Romelu Lukaku, sottolineando come Massimiliano Allegri starebbe fortemente spingendo per l'acquisto del belga.

Dello stesso argomento hanno detto la propria opinione anche i giornalisti Giancarlo Teotino e Luca Marchetti.

Juve, Longari: 'Allegri ha espresso assoluta preferenza per Lukaku tanto da renderlo una priorità per Giuntoli'

Il giornalista Sportivo Gianluigi Longari è tornato a scrivere su Sportitalia un editoriale dedicato alla Juventus e all'indiscrezione che vorrebbe Romelu Lukaku in ottica bianconera: "Romelu Lukaku è un centravanti diverso, straordinario soprattutto in ripartenza e in grado di giocare spalle alla porta.

Questo è il motivo alla base della scelta di Max Allegri, che ha espresso la sua assoluta preferenza per il belga al punto da renderlo prioritario per Cristiano Giuntoli nell’ottica del restyling avanzato che la Juventus sta programmando per l’estate in corso".

Longari ha poi sottolineato come l'attuale attaccante della Juventus, Dusan Vlahovic, sia un attaccante moderno con caratteristiche però diverse da quelle porterebbe con se Lukaku se arrivasse alla Juventus.

Juventus, Teotino: 'Ad Allegri serve Lukaku ma il club dovrebbe domandarsi se il livornese nel futuro ci sarà ancora'

Anche il giornalista sportivo Giancarlo Teotino ha parlato della trattativa che Juventus e Chelsea starebbero portando avanti per lo scambio Vlahovic-Lukaku.

"La Juventus dovrebbe interrogarsi sul futuro: domani ci sarà ancora Allegri? Lukaku servirà e magari non si riuscirà più a vendere mentre Vlahovic si può valorizzare", sono queste le parole con cui ha esordito Teotino ai microfoni di Sky Sport.

Il giornalista ha poi detto: "Fa bene la Juventus ad aspettare per cercare di aumentare la cifra che potrebbe guadagnare, ma il Chelsea spera che non facendosi l'affare con la Juventus, indurrebbe Lukaku ad accettare l'offerta araba".

Marchetti: 'I bianconeri per Lukaku ora stanno effettuando una politica attendista'

Infine del possibile scambio che vedrebbe coinvolti Lukaku e Vlahovic tra Juventus e Chelsea ha parlato anche il giornalista di Sky Sport Luca Marchetti.

"Iniziamo ad avvicinarci alla seconda settimana di agosto. Inizierà la Premier League e poi la Serie A ma la strategia della Juventus ad oggi è assolutamente attendista", cosi ha esordito Marchetti sulla vicenda Lukaku-Vlahovic, aggiungendo poi: "Questo per una ragione molto semplice: la Juve sa bene che Lukaku per il Chelsea è un enorme costo senza benefici e per questo ragione, qualcosa dovrà smuoversi".