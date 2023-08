Negli ultimi giorni diversi giornali sportivi parlano di una possibile offerta della Juventus per Domenico Berardi. Non mancano però i dubbi dal punto di vista tattico: Berardi ha sempre giocato nel 4-3-3- come punta di fascia o eventualmente come trequartista nel 4-2-3-1. Nel 3-5-2 attuale della Juventus potrebbe avere problemi. Di conseguenza, in caso di un suo arrivo, non è da scartare la possibilità che Allegri decida di cambiare idea di gioco, magari affidandosi ad un 3-4-3 formato da Berardi e Federico Chiesa a supporto di Dusan Vlahovic.

L'eventuale arrivo di Berardi potrebbe agevolare il cambio di idea di gioco dal 3-5-2 al 3-4-3

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la Juventus potrebbe rinforzare il settore avanzato con Domenico Berardi. Un arrivo che potrebbe portare anche ad un cambio di modulo di gioco da parte di Allegri, che ha iniziato la stagione confermando il 3-5-2. L'eventuale arrivo di Berardi potrebbe significare un passaggio al 3-4-3, considerando che Berardi potrebbe giocare con Chiesa a supporto di Vlahovic.

Sulle fasce del centrocampo a quattro potrebbero invece essere schierati Filip Kostic o Samuel Iling-Junior e Timothy Weah. Sarebbe una squadra sicuramente molto più offensiva rispetto a quella attuale, anche se non è da scartare la possibilità che Kostic lasci Torino in caso di arrivo di Berardi.

In tal caso, sulla fascia sinistra potrebbe giocare Cambiaso, che ha caratteristiche difensive oltre che offensive e garantirebbe maggior equilibrio alla squadra bianconera. A proposito di Berardi, si parla di una possibile offerta da parte della Juventus da 20 milioni di euro più il cartellino di Matias Soulé per una valutazione di mercato di circa 30 milioni di euro.

Il giocatore potrebbe sottoscrivere un ingaggio da 3,5 milioni di euro a stagione per quattro anni.

Il mercato della Juve

La Juventus valuta altri rinforzi per il settore avanzato nel caso in cui ci siano delle cessioni. Si è parlato di una possibile partenza di Arkadiusz Milik in caso di offerta da 15 milioni di euro o eventualmente di Dusan Vlahovic se dovessero arrivare 80 milioni di euro per il suo cartellino. Si parla di un interesse del Tottenham per il giocatore. Se dovesse partire, potrebbe arrivare Romelu Lukaku, che avrebbe già un'intesa contrattuale con la società bianconera.