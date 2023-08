La dirigenza sportiva dell'Inter starebbe ragionando su un nuovo obiettivo per rinforzare la rosa a disposizione dell'allenatore Simone Inzaghi. Il nome caldo di queste ore di Calciomercato sarebbe quello di Deulofeu, attaccante attualmente in forza all'Udinese, con la quale ha un contratto fino al giugno 2026; per convincere il club friulano a cedere il giocatore potrebbe essere sufficiente un'offerta di circa 10-15 milioni di euro che potrebbe arrivare entro la fine di questa sessione estiva di mercato.

L'idea dell'Inter per l'attacco: Gerard Deulofeu dall'Udinese

L'attaccante spagnolo sarebbe finito nelle mire dei nerazzurri che vorrebbero provare prima a cedere Correa per sostituirlo con il nuovo profilo; per il giocatore l'Udinese, club che ne detiene il cartellino, potrebbe accontentarsi di circa 10-15 milioni di euro, cifra che i nerazzurri sembrerebbero disposti a mettere sul tavolo per il nuovo bomber.

L'eventuale acquisto di Deulofeu sarebbe però subordinato ad una cessione, anche in prestito o a titolo definitivo, di Correa, che però avrebbe declinato tutte le offerte arrivate in Viale della Liberazione per un suo trasferimento.

Sul giocatore si sarebbero fatte avanti sia il Fenerbahce che alcuni top club in Arabia, ma il calciatore preferirebbe rimanere in un top club internazionale europeo per giocarsi le sue chanches.

La situazione dell'attacco dei nerazzurri

Nelle prime settimane di calciomercato estivo ha raggiunto Appiano Gentile il nuovo acquisto Marcus Thuram, arrivato a parametro zero dal Borussia Mönchengladbach dopo il mancato rinnovo del suo contratto con il club tedesco.

Negli scorsi giorni è stato invece raggiunto l'accordo con il Bologna per la cessione di Marko Arnautovic ai nerazzurri, che così hanno inserito in organico la punta centrale che il mister Simone Inzaghi avrebbe richiesto da inizio mercato; il bomber avrà un contratto di due stagioni con i nerazzurri, che hanno versato nelle casse del club emiliano circa 10 milioni di euro complessivamente per l'attaccante austriaco.

Per quanto riguarda le uscite, i nerazzurri hanno rinunciato al rinnovo di contratto di Dzeko, che è passato così al Fenerbahce a parametro zero, firmando con il club turco un contratto biennale.

I nerazzurri nelle scorse settimane hanno scelto di rinunciare alla trattativa che avrebbe riportato Romelu Lukaku in Italia, bloccando l'accordo già raggiunto con il Chelsea per un trasferimento del giocatore, reo però di aver aperto i dialoghi con la Juventus, fattore che avrebbe infastidito la dirigenza nerazzurra che avrebbe così deciso di stoppare l'affare.