Non si placano le polemiche dopo la sfida tra la Juventus e il Bologna. Entrambe le parti avrebbero di che recriminare per l’operato dell’arbitro Di Bello con Massimiliano Allegri tra i più indispettiti in assoluto.

Il tecnico livornese, nel post gara, non si è presentato davanti ai media per le consuete interviste di rito perchè avrebbe accusato un forte mal di testa. Al suo posto si è presentato il vice Marco Landucci ma stando a quanto rivelato da Tuttosport, l’allenatore della Juventus si sarebbe parecchio risentito per le tempistiche relative alle interviste.

Massimiliano Allegri avrebbe di fatti preferito parlare prima dell’ad rossoblu Fenucci per poter sottolineare che alla sua squadra non sarebbero stati assegnati due calci di rigore. Insomma, Allegri avrebbe voluto parlare prima del Bologna, anche da qui sarebbe nata l'idea di non presentarsi davanti alle telecamere.

Allegri indispettito

Un altro passaggio che dell’intervista di Fenucci non sarebbe andato a genio a Massimiliano Allegri sarebbe stato il riferimento ad una vittoria certa del Bologna qualora Di Bello avesse assegnato il penalty sul contatto tra Iling-Junior e Ndoye. Secondo il tecnico livornese, i rossoblu avrebbero anche potuto infatti non trasformare il rigore ed anche in caso di gol la sua squadra avrebbe comunque potuto rimontare.

Adesso, però, Massimiliano Allegri dovrà lasciarsi alle spalle le polemiche posto Bologna per pensare solo alla gara contro l’Empoli. Dopo Juventus vs Bologna il tecnico livornese è stato a cena con degli amici e una volta rientrato alla Continassa per la ripresa degli allenamenti è apparso sereno.

A Empoli per ritrovare subito la vittoria

Massimiliano Allegri sembra aver trovato ritrovato dunque la giusta concentrazione dopo il turbolento post gara di Juventus vs Bologna. Il tecnico livornese sarebbe già proiettato alla partita contro l’Empoli, in Toscana l’allenatore vuole infatti vedere una squadra diversa.

Il primo tempo della Juventus contro i felsinei non è stato soddisfacente ma nella ripresa i bianconeri hanno mostrato spirito e aggressività pur latitando ancora nel gioco.

La squadra ha comunque avuto una reazione d'orgoglio importante e soprattutto Dusan Vlahovic è apparso in buone condizioni. Splendido il gol del pareggio siglato dal serbo di testa.

I bianconeri stanno modificando il proprio modo di giocare, il percorso richiede tempo ma la speranza di Allegri è quella di vedere nuovamente segnali di crescita nel match contro la squadra toscana.