In questi ultimi giorni di mercato la Juventus non dovrebbe fare grandi colpi di mercato. I bianconeri sarebbero per lo più impegnati nel trovare una soluzione per Leonardo Bonucci e Marko Pjaca. Ma non sarebbe nemmeno da escludere una cessione di Kean o Kostic. Il serbo, ultimamente, avrebbe trovato poco spazio e per questo motivo di fronte ad una buona offerta potrebbe lasciare Torino. In particolare non sarebbe da escludere nemmeno uno scambio di prestiti tra la Juventus e il Barcellona tra Kostic e Marcos Alonso. Lo spagnolo non sarebbe più nei piani blaugrana e una sua cessione ai bianconeri in cambio del serbo potrebbe essere una soluzione che accontenta tutti.

Mercato con poche entrate per la Juventus

La Juventus in questa sessione di mercato ha di fatto preso un solo giocatore ovvero Timothy Weah. Dopodiché, i bianconeri si sarebbero concentrati soprattutto sulle cessioni. Molte delle uscite sono servite alla società per respingere gli assalti per Dusan Vlahovic e Federico Chiesa. DV9, però, fino a qualche settimana fa sarebbe stato in bilico per il possibile scambio con Lukaku. In ogni caso la trattativa non è decollata poiché il Chelsea non voleva dare i 40 milioni di conguaglio economico richiesto dalla Juventus. Adesso Lukaku è indirizzato verso la Roma, mentre Vlahovic è rimasto a Torino. In queste ultime ore di mercato però, si potrebbe creare qualche occasione.

In caso ad esempio di offerta last minute per Moise Kean la Juventus potrebbe decidere di cederlo ma solo a titolo definitivo. Qualora dovesse partire Cristiano Giuntoli potrebbe virare su Alvaro Morata. Poi resta da capire se i bianconeri e il Barcellona porteranno avanti l’ipotesi per uno scambio tra Kostic e Marcos Alonso.

Il punto sulla questione Bonucci

La situazione più spinosa in casa Juventus è quella di Leonardo Bonucci. Il difensore viterbese non è più nei piani del club bianconero come ha spiegato anche Massimiliano Allegri: “Però con Leo (Bonucci ndr) siamo stati chiari già da febbraio scorso - queste le parole rilasciare dall’allenatore della Juventus nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni di Pierluigi Pardo - quando ci ho parlato diverse volte sia io che la società dicendo che l’anno prossimo sarebbe stato un anno in cui lui avrebbe dovuto decidere se continuare da un’altra parte o smettere”.

Adesso, Bonucci starebbe valutando diverse opzioni e in particolare nelle ultime ore sarebbero stati riavviati i contatti con la Lazio. In ogni caso non manca più molto tempo alla fine del mercato: Bonucci se non vorrà rimanere un anno fuori rosa dovrà trovare una soluzione in tempi brevi.