Gigi Cagni ha parlato a Tmw Radio della Juventus e dell'eventuale arrivo di Romelu Lukaku in bianconero in cambio di Dusan Vlahovic che andrebbe al Chelsea.

L'ex allenatore bresciano ha, di fatto, bocciato l'eventuale scambio Vlahovic-Lukaku. Dello stesso parere di Cagni è Toni, mentre Di Livio ha detto che Big Rom sarebbe utile per il gioco della Juventus di Allegri.

Cagni sullo scambio Vlahovic-Lukaku: 'Non ha senso'

Gigi Cagni, in merito al probabile scambio di mercato Vlahovic-Lukaku tra Juventus e Chelsea, ha dichiarato: "Io sono drastico, prima scelgo l'uomo e poi il calciatore.

Se scelgo il primo, Lukaku non lo sceglierei mai. Vlahovic? Bisogna sapere la verità. Non puoi dare via uno giovane pagato tanto per un ultratrentenne".

L'ex allenatore di Piacenza, Sampdoria ed Empoli, ha quindi continuato: "È uno scambio che non ha senso. Uno che tradisce più di una volta sai che lo rifarà poi. Giuntoli ha dimostrato di essere un grande, per me sta dando in pasto ai giornali questo ma si muove su altri fronti".

Cagni ha poi parlato dell'Inter, sottolineando come la società nerazzurra abbia il dovere di puntare a vincere lo scudetto, avendo una squadra competitiva ed un allenatore, Simone Inzaghi, che già conosce l'ambiente.

Infine l'ex tecnico bresciano ha concluso il suo intervento con un passaggio sul trasferimento di Gianluca Scamacca all'Atalanta, evidenziando come l'attaccante ex West Ham sotto la guida di Gasperini possa esprimersi al meglio delle sue potenzialità.

Di Livio: 'Lukaku tiene la palla e fa salire la squadra'

Di un altro parere rispetto a Gigi Cagni è stato Angelo Di Livio, ex calciatore della Juventus che, parlando di Lukaku a Calcio Totale, ha detto: "Lukaku ti tiene la palla, fa salire la squadra, è più forte fisicamente ma anche a me piacerebbe rivedere il Vlahovic di Firenze.

In campionato la Juventus non può sbagliare. Io farei lo scambio".

Di Livio si è poi soffermato sui possibili movimenti di mercato che la Juventus potrebbe fare a centrocampo: "In mezzo credo che McKennie possa rimanere, può essere utile visto le poche competizioni che ha la Juve, purtroppo. Non è un regista ma quel ruolo credo che sarà ricoperto da Locatelli".

Juventus, Toni: 'Lukaku-Vlahovic? Mi tengo il serbo'

Anche l'ex calciatore Luca Toni ha parlato alla Gazzetta dello Sport della Juventus e del probabile scambio tra Vlahovic e Lukaku: "Mi tengo Vlahovic. È più giovane e di prospettiva. Senza contare che, dopo una stagione come l'ultima nella quale ha avuto qualche problema fisico e non ha reso per tutte le sue qualità, sicuramente avrà tanta rabbia in corpo e una gran voglia di riscattarsi. Motivi che mi fanno pensare che disputerà una stagione eccellente".