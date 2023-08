In questi giorni sulle cronache di Calciomercato tiene banco la telenovela di mercato sul possibile scambio tra Dusan Vlahovic e Romelu Lukaku. La Juventus e il Chelsea, per il momento, non hanno trovato un accordo. Infatti, la società bianconera, oltre al cartellino del belga, vorrebbe un conguaglio economico ed esso sembra essere lo scoglio più grande.

Inoltre, nelle ultime ore, sarebbe arrivata una brusca frenata tra le parti perché il tecnico blues Mauricio Pochettino non sarebbe convinto dalle condizioni fisiche del serbo ed evidentemente ae non dovesse arrivare il via libera dell’allenatore del Chelsea, difficilmente, lo scambio Vlahovic- Lukaku potrebbe andare in porto.

Intanto, in queste ore, il centravanti serbo avrebbe lasciato Torino per volare a Monaco di Baviera. Dietro a questo viaggio in Germania del numero 9 della Juventus non ci sarebbero però questioni di mercato, bensì alcuni controlli fisici approfonditi a cui si dovrebbe sottoporre il giocatore.

Vlahovic alle prese con la pubalgia

La scorsa stagione Dusan Vlahovic è stato tormentato dalla pubalgia: a placare i dolori pubalgici non è servita nemmeno l’operazione a cui il bomber si è sottoposto circa un anno fa. Vlahovic si è fermato una prima volta nell’ottobre 2022 ed è rientrato a gennaio 2023 (salvo pochi minuti giocati al mondiale con la Serbia). Ma la pubalgia lo ha tormentato anche in primavera e la Juventus è stata quindi costretta a gestirlo.

Anche nel corso di questa estate DV9 ha dovuto seguire un programma differenziato e ha ripreso ad allenarsi con i compagni solo negli ultimi giorni della tournée americana.

Dopo il rientro in gruppo Massimiliano Allegri ha anche deciso di portare Vlahovic in panchina nella recente amichevole contro il Real Madrid e lo ha mandato in campo nei minuti finali di partita, andando anche in gol.

Adesso, dopo che la squadra bianconera è rientrata in Europa, il giocatore ha lasciato Torino per volare alla volta di Monaco di Baviera per fare nuovi controlli.

Sirene di mercato

Nonostante i problemi fisici, Vlahovic resta al centro di alcune trattative di mercato. La principale sarebbe quella tra il Chelsea e Juventus per lo scambio tra il serbo e Lukaku.

Inoltre, su Vlahovic potrebbe esserci anche il Bayern Monaco qualora non dovesse riuscire ad arrivare ad Harry Kane. L'idea è che bianconeri non lo cederanno per meno di 80 milioni di euro e per il momento nessuno è arrivato a offrire queste cifre.