L'ex presidente della Juventus, Giovanni Cobolli Gigli, ha concesso un'intervista a TMW Radio in cui ha espresso le sue opinioni riguardo al mercato della società bianconera e alle aspettative per la prossima stagione. Nello specifico, ha espresso la sua considerazione su Dusan Vlahovic e su Romelu Lukaku, augurandosi da tifoso la permanenza del nazionale della Serbia.

"Come tifoso vorrei che rimanesse Vlahovic e non che arrivi Lukaku, poi come professionista capisco bene che alcune cose sono più di natura economica finanziaria che tecnica".

Queste le dichiarazioni di Giovanni Cobolli Gigli in una recente intervista a Tmw Radio. L'ex presidente della Juventus ha menzionato l'interesse della società bianconera nei confronti di Romelu Lukaku, ma ha notato che l'aspetto finanziario può avere un peso significativo. Ha espresso l'auspicio che la Juventus non si trovi nella posizione di dover accettare offerte allettanti per risolvere il problema dell'indebitamento. Cobolli Gigli ha aggiunto che da dirigente accetterebbe la decisione, ma da tifoso soffrirebbe della possibile partenza di Vlahovic.

L'ex dirigente della Juventus ha parlato anche della stagione 2023-2024

L'ex presidente della Juventus ha condiviso le sue opinioni sulla direzione della squadra in vista della stagione 2023-2024.

Ha sottolineato che non può esserci un altro anno di transizione per la società bianconera. Ha valutato la prima stagione del ritorno di Allegri come non soddisfacente, mentre il secondo anno lo ha ritenuto positivo, considerando anche gli eventi che hanno influenzato la stagione. Cobolli Gigli ha evidenziato l'importanza per il tecnico e la squadra di puntare allo scudetto nella stagione 2023-2024.

Ha sottolineato che una vittoria dello scudetto riabiliterebbe Allegri nei confronti dei tifosi bianconeri, gran parte dei quali non nutre molta fiducia nei confronti del tecnico.

Il mercato della Juventus

L'ex presidente ha parlato dell'eventuale arrivo di Romelu Lukaku facendo riferimento alla sola cessione di Vlahovic. Non è da scartare la possibilità che l'arrivo del belga potrebbe definirsi con la partenza di un altro giocatore del settore avanzato.

A tal riguardo, le ultime indiscrezioni di mercato parlano di una possibile cessione di Moise Kean. La punta bianconera piace al Milan, che avrebbe offerto un prestito oneroso con diritto di riscatto alla società bianconera, oltre che al Siviglia, che invece sarebbe pronta ad offrire circa 30 milioni di euro fra prestito e obbligo di riscatto. Per quanto riguarda invece il belga, avrebbe già un'intesa contrattuale con la società bianconera.