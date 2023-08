La Juventus è al lavoro per definire le ultime cessioni di questo Calciomercato estivo. La società bianconera è stata protagonista soprattutto nelle cessioni, grandi meriti a Cristiano GIuntoli e a Giovanni Manna che sono riusciti ad alleggerire in maniera importante il bilancio societario. Cessioni che potrebbero riguardare altri giocatori, uno su tutti Moise Kean, che è stato avvicinato negli ultimi giorni al Siviglia ma anche al Milan. A proposito della società spagnola sarebbe pronta a valutare il suo acquisto in prestito oneroso con obbligo di riscatto a circa 20 milioni di euro.

La Juventus lo valuta circa 30 milioni di euro, per questo potrebbe considerare anche uno scambio di prestiti con il Milan, così da rivalutare ulteriormente il suo cartellino. Le ultime notizie di mercato parlano di un possibile trasferimento del giocatore italiano nella società milanese, alla ricerca di un'alternativa a Giroud, con Alexis Saelemaekers che invece approderebbe a Torino. La Juventus vorrebbe un rinforzo sulle fasce e il belga potrebbe essere utile in quanto garantirebbe anche la possibilità di schierare un 3-4-3 ad Allegri.

La Juventus potrebbe valutare l'arrivo in prestito di Saelemaekers in uno scambio con Kean

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe valutare uno scambio di prestiti con il Milan che riguarderebbe da una parte Moise Kean e dall'altra Alexis Saelemaekers.

Due giocatori considerati riserva rispettivamente da Massimiliano Allegri e da Stefano Pioli e che potrebbero gradire un'altra esperienza professionale. Il Milan cerca un'alternativa a Giroud, la Juventus invece vuole un giocatore per le fasce in grado di dare qualità al settore offensivo. Non è un caso si parli di un possibile interesse della società bianconera per Domenico Berardi, con l'amministratore delegato del Sassuolo Carnevali che però ha dichiarato che non lascerà la società emiliana considerando che non avrebbe il tempo di trovare il sostituto.

Molto dipenderà dall'offerta che arriverà al Sassuolo per il cartellino di Berardi in questi ultimi giorni di calciomercato. Intanto la Juventus valuta Saelemaekers, il belga la scorsa stagione è stato protagonista nel Milan ma in questa rischia di fare molta panchina dopo i recenti acquisti dei Milan sulle fasce offensive.

Il possibile mercato della Juventus

La cessione di Kean potrebbe aggiungersi a quella di Kostic, che rimane uno dei giocatori più seguiti dal mercato. Sul centrocampista della nazionale della Serbia ci sarebbero società dell'Arabia Saudita ma anche dalla Germania. Potrebbe essere sostituito da Romelu Lukaku, che potrebbe approdare in prestito negli ultimi giorni di mercato nella società bianconera.