Negli ultimi giorni di mercato la Juventus potrebbe valutare diverse cessioni importanti fra prestiti e partenze a titolo definitivo. Sono almeno nove i giocatori che potrebbero lasciare Torino perchè non sarebbero considerati utili al progetto sportivo bianconero almeno per la stagione 2023-2024. Uno su tutti Fabio Miretti, considerato un giocatore importante per il futuro che potrebbe essere ceduto per trovare minutaggio e continuità altrove.

Altro giocatore che sarebbe considerato cedibile dalla Juventus è Moise Kean, che nonostante sia molto apprezzato da Massimiliano Allegri potrebbe partire qualora sul piatto arrivasse un'offerta da almeno 20 milioni di euro.

Kostic e Soulé potrebbero lasciare la Juventus

Altro giocatore che garantirebbe una somma importante alla Juventus è Filip Kostic, che ha una valutazione di mercato di 20 milioni di euro e che sembra aver perso il posto da titolare nella fascia sinistra con Allegri che nella prima giornata di campionato, e in generale in tutto il pre campionato, gli ha preferito Andrea Cambiaso.

Altro giocatore che potrebbe valutare una nuova esperienza professionale in prestito o a titolo definitivo è Matias Soulé. Se dovesse arrivare un'offerta da 15 milioni di euro la società bianconera potrebbe lasciarlo partire in questo finale di Calciomercato estivo anche se per lui appare ormai probabile l'ipotesi Frosinone in prestito.

La Juventus valuterebbe offerte anche per Kaio Jorge e Iling-Junior

La Juventus potrebbe lasciar partire in prestito o a titolo definitivo anche Samuel Iling-Junior anche qui solo nell'eventualità dovesse arrivare un'offerta da 20 milioni di euro. Partirà comunque solo uno tra l'esterno inglese e il tornante serbo, chi resterà presidierà la fascia sinistra insieme al giovane Cambiaso.

Possibili movimenti anche in attacco laddove potrebbe lasciare Torino in prestito Kaio Jorge, che ha bisogno di giocare per recuperare dal problema al ginocchio avuto negli ultimi mesi. Anche per lui si parla di un possibile trasferimento al Frosinone, dove avrebbe la possibilità di giocare titolare ed abituarsi al campionato italiano prima di far ritorno nella Juventus.

Si lavora infine anche alla cessione a titolo definitivo di Leonardo Bonucci: sul giocatore ci sarebbero l'Union Berlino e la Lazio con la Juventus che sarebbe pronta a garantirgli la rescissione consensuale del contratto. Il centrale è ormai fuori progetto e il club eviterebbe volentieri di versargli l'ultimo anno di emolumenti, qualcosa come 7 milioni di euro netti.

Anche Marco Pjaca e Gianluca Frabotta dovrebbero partire. Per il giocatore croato si valuta una cessione in Turchia, mentre l'esterno sarebbe ormai vicinissimo al Bari dove si trasferirà in prestito con diritto di riscatto.