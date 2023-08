Nonostante domani disputerà la seconda giornata di campionato affrontando il Bologna in casa, la Juventus continua a guardare anche al Calciomercato per definire gli ultimi colpi.

Al riguardo continua a tenere banco la possibile cessione di Moise Kean, che piace a diverse società inglesi ed italiane ma che la Juventus valuta almeno 30 milioni di euro. Se dovesse arrivare un'offerta importante per il giocatore sarebbe già stato individuato il sostituto, ovvero sia Alvaro Morata, per cui il club avrebbe pronti 20 milioni di euro. Per lo spagnolo sarebbe la terza esperienza professionale alla Juventus dopo i bienni 2014-2016 e 2020-2022.

Morata potrebbe trasferirsi alla Juventus in caso di partenza di Kean

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe sostituire dunque Moise Kean con Alvaro Morata. Lo spagnolo gradirebbe il ritorno nella società bianconera ed in generale in Italia ma la sua valutazione di mercato è di 20 milioni di euro, non pochissimi per un calciatore ormai di 30 anni.

Un arrivo il suo che dipenderà ad ogni modo da una cessione davanti e se non sarà Kean a fargli posto potrebbe essere un po' a sorpresa Arkadius Milik a lasciare il club ma solo nell'eventualità dovesse arrivare un'offerta da almeno 15 milioni di euro.

Sul giocatore della nazionale della Polonia ci sarebbe l'interesse della Roma a cui piace anche Romelu Lukaku.

Il mercato della Juventus

Venendo al resto delle operazioni, Weston McKennie piacerebbe in Inghilterra, con la Juventus a valutarlo circa 30 milioni di euro. Potrebbero partire in prestito anche Fabio Miretti e Matias Soulé, che sarebbe vicinissimo al Frosinone.

Nell'eventualità di una cessione a centrocampo la Juventus potrebbe poi acquistare Habib Diarra, centrocampista dello Strasburgo valutato circa 20 milioni di euro.

Per quanto riguarda invece la fascia destra piace Emil Holm come alternativa a Timothy Weah, unico esterno di fascia in rosa in grado di giocare a destra con il solo McKennie, adattato nel ruolo, a potergli dare in questo momento il cambio. La valutazione di mercato stabilita dallo Spezia per il cartellino del nazionale svedese è di 12 milioni di euro, il club ci sta pensando.

A sinistra invece uno tra Filip Kostic e Samuel Iling-Junior dovrebbe lasciare il club: entrambi sono valutati 20 milioni di euro di circa e con una sola competizione da giocare tre esterni di sinistra in rosa appaiono troppi, Giuntoli cercherà dunque una soluzione.