Anche quest'anno la Juventus è ripartita da Wojciech Szczesny. Nonostante le notizie di mercato che parlavano di un suo possibile trasferimento al Bayern Monaco o eventualmente al Real Madrid alla fine il nazionale della Polonia è rimasto a Torino.

Szczesny, che in più occasioni ha ribadito di voler rimanere in bianconero onorando il contratto che lo lega al club fino al 2025, è uno dei giocatori più pagati della rosa bianconera, con circa 6,5 milioni di euro a stagione.

Per il futuro invece la Juventus starebbe valutando un investimento su un giovane che possa rappresentare un riferimento alla lunga della porta bianconera.

Parliamo di Marco Carnesecchi, ritornato all'Atalanta dopo il prestito alla Cremonese della scorsa stagione. La valutazione del nazionale italiano è di circa 20 milioni di euro.

La Juventus potrebbe acquistare Carnesecchi dalla stagione 2024-2025

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus starebbe valutando per il futuro l'acquisto di Carnesecchi che alla lunga potrebbe sostituire Szczesny. Il polacco vorrebbe arrivare a scadenza contrattuale anche se non è da scartare la possibilità lasci Torino il prossimo giugno, con l'arrivo di Carnesecchi che potrebbe o fare da secondo oppure fungere subito da primo qualora fosse nel frattempo stato ceduto Szczęsny.

In questo caso l'attuale portiere dell'Atalanta crescerebbe a fianco di Mattia Perin, che rimane un portiere affidabile come dimostrato nelle ultime stagioni in bianconero.

Nelle scorse settimane si era molto parlato anche del possibile arrivo di Gianluigi Donnarumma ma l'ingaggio da 12 milioni di euro a stagione ha ostacolato il suo trasferimento a Torino con il PSG che non è mai parso realmente intenzionato a cederlo in prestito.

Kaio Jorge vicino al Frosinone

La Juventus lavora anche per migliorare centrocampo e attacco.

A tal riguardo piacciono Khephren Thuram del Nizza e Habib Diarra dello Strasburgo.

Per il settore avanzato invece continuano ad essere valutati, anche perché graditi a Massimiliano Allegri, sia Domenico Berardi che Romelu Lukaku, ma tutto dipenderà dalle cessioni. Se dovessero partire Filip Kostic (piace in Arabia Saudita) e Moise Kean (è seguito dal Siviglia ma anche dal Milan che lo vorrebbe come vice Giroud), oltre a giovani come Miretti e Soulé in prestito, un loro arrivo non sarebbe da scartare in toto.

Sembrerebbe infine vicino il prestito di Kaio Jorge al Frosinone.