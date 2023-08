Date le difficoltà incontrate per arrivare a Domenico Berardi del Sassuolo, la Juventus starebbe pensando ad un obiettivo alternativo: la dirigenza starebbe così sondando il talento brasiliano del Betis Siviglia Luiz Henrique, acquistato dalla società spagnola lo scorso Calciomercato estivo dal Fluminense per circa 8 milioni di euro.

Tra campionato spagnolo, Coppa del Re ed Europa League la scorsa stagione il brasiliano ha disputato 42 match segnando 3 gol e fornendo 5 assist ai suoi compagni. Può giocare su entrambi le fasce offensive e potrebbe essere ideale nell'eventualità in cui Allegri decidesse di affidarsi al 3-4-3, con Luiz Henrique e Chiesa a supporto di Vlahovic.

Luiz Henrique potrebbe approdare alla Juventus

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus starebbe dunque valutando l'acquisto di Luiz Henrique considerate le problematiche per arrivare a Domenico Berardi. Il giocatore del Sassuolo ha una valutazione di mercato di circa 30 milioni di euro considerata troppo pesante dal club, con gli emiliani che non gradirebbero neanche una contropartita tecnica che attutirebbe l'investimento in cash da parte della società bianconera.

Per questo il club lavora all'arrivo del brasiliano, sette anni più giovane di Berardi. La sua valutazione di mercato è di circa 15 milioni di euro e si tratterebbe di un investimento per il presente e per il futuro.

Rimanendo in tema giovani si lavora anche all'acquisto di un centrocampista nell'eventualità dovessero definirsi delle partenze in prestito come quelle di Miretti e Soulé. Ha la stessa età di Luiz Henrique il francese del Nizza Khephren Thuram, valutato circa 40 milioni di euro. Piace anche Habib Diarra, centrocampista dello Strasburgo classe 2004 che ha un prezzo di mercato di 20 milioni di euro.

Il mercato della Juventus in attacco

La Juventus starebbe lavorando anche sulle punte centrali. A tal riguardo si parla sempre di Romelu Lukaku, che non ha accettato offerte dall'Arabia Saudita perché vorrebbe approdare a Torino.

Il suo arrivo dipende da almeno una cessione nel settore, potrebbe così lasciare Torino Moise Kean, su cui negli ultimi giorni si sarebbe registrato un interesse del Siviglia, con la società bianconera che lo lascerebbe partire solo per un'offerta da 30 milioni di euro. L'alternativa rimane sempre il Milan, che nei giorni scorsi avrebbe proposto uno scambio di prestiti con Saelemaekers.