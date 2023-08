Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, il Real Madrid potrebbe guardare in casa Juventus per il profilo di Dusan Vlahovic qualora non riuscisse ad aggiudicarsi Kylian Mbappé del PSG.

Intanto il club bianconero vorrebbe acquisire un centrocampista e starebbe sondando il terreno per Teun Koopmeiners, regista dell'Atalanta che piacerebbe anche al Napoli e sarebbe valutato dal presidente Antonio Percassi 35 milioni di euro.

Juventus, qualora il Real Madrid non riuscisse ad arrivare a Mbappé potrebbe virare su Dusan Vlahovic

Il Real Madrid starebbe osservando in casa Juventus per il profilo di Dusan Vlahovic: a renderlo noto è stato nelle scorse il quotidiano Tuttosport, che ha rivelato come il club spagnolo, qualora non riuscisse a sbloccare l'operazione con il PSG per Kylian Mbappé, potrebbe virare le proprie attenzioni sul centravanti bianconero.

Il ds Cristiano Giuntoli ha sin dal principio evidenziato come Vlahovic sia un calciatore sul quale il club vorrebbe puntare, a patto che non arrivi alla Continassa una proposta "indecente" Un'offerta che potrebbe effettivamente formulare il Real Madrid e che si avvicinerebbe a quei 75 - 80 milioni di euro che la Juventus chiederebbe per Vlahovic.

Una volta ceduto il centravanti ex Fiorentina, la Juve avrebbe poi quella disponibilità economica per andare a chiudere le trattative con il Chelsea per Romelu Lukaku, centravanti che sarebbe stato richiesto esplicitamente da Massimiliano Allegri e che verrebbe valutato dal club inglese una cifra vicina ai 30 milioni di euro.

Juventus, a centrocampo piace Teun Koopmeiners dell'Atalanta: Percassi lo valuterebbe 35 milioni

Dopo che l'affare Kessié è praticamente sfumato, la Juventus continuerebbe la ricerca di un nuovo centrocampista da acquisire e terrebbe sempre sotto osservazione il nome di Teun Koopmeiners. Il regista dell'Atalanta, dopo un'annata da assoluto protagonista sotto la guida di Gasperini, ha maturato una valutazione importante, da circa 35 milioni di euro.

Una cifra di cui verosimilmente la Juventus potrebbe disporre se riuscisse a cedere Denis Zakaria che piacerebbe a West Ham e Monaco. Qualora Giuntoli riuscisse a incassare una somma per il mediano elvetico vicina ai 20 milioni di euro potrebbe poi tentare un approccio con la società bergamasca, conscio che su Koopmeiners ci sarebbe da giorni anche l'interesse del Napoli di Rudi Garcia. In alternativa la Juve avrebbe nel taccuino altre opzioni per il centrocampo e potrebbe presto tornare su Thomas Partey dell'Arsenal.