La Juventus della stagione 2023-2024 ripartirà da Manuel Locatelli. Il centrocampista ex Sassuolo è reduce da una stagione non ideale nella squadra bianconera, complice anche le vicende extra calcistiche che hanno pesato evidentemente sui risultati. Si è parlato molto anche di una sua possibile cessione, con un interesse che arriverebbe soprattutto dalla Turchia. Prima diversi giornali sportivi hanno parlato di uno scambio di mercato fra Galatasaray e Juventus che avrebbe riguardato Zaniolo e Locatelli, poi di recente anche il Fenerbahce avrebbe valutato una possibile offerta per il centrocampista.

Come scrive Sports Digitale il Football Director della Juventus Cristiano Giuntoli avrebbe smentito un'offerta per il centrocampista Manuel Locatelli da parte della società turca. successivamente anche l'agente sportivo del centrocampista Stefano Castelnuovo avrebbe dichiarato come la notizia sull'interesse del Fenerbahce per Locatelli non fosse vera.

Entrambi hanno confermato che non c'è nessuna offerta per il centrocampista, che rimarrà a Torino anche perché considerato molto importante da Massimiliano Allegri. Il tecnico non ha mai nascosto l'importanza del centrocampista, non solo dal punto di vista tecnico ma anche umano essendo un riferimento dello spogliatoio bianconero.

Attualmente quindi sembra improbabile una sua cessione a meno che arrivi un'offerta vicina ai 40 milioni di euro. La scelta di lasciar partire Nicolò Rovella da parte della Juventus lascia intendere come la società bianconera voglia dare fiducia a Locatelli, anzi si parla dell'acquisto di un'alternativa al centrocampista italiano.

La Juventus potrebbe decidere di confermare nella rosa bianconera Hans Nicolussi Caviglia, che ha dimostrato nel pre-campionato di essere un giocatore utile non solo come centrocampista davanti alla difesa ma anche come mezzala.

Il mercato della Juventus

La Juventus ha definito recentemente la cessione in prestito di Enzo Barrenechea. Per quanto riguarda il settore avanzato dovrebbero rimanere Vlahovic e Chiesa. Se dovesse partire uno fra Kean e Milik la società bianconera potrebbe provare ad acquistare Romelu Lukaku, in prestito con diritto di riscatto dal Chelsea.