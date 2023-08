La dirigenza sportiva dell'Inter starebbe considerando un possibile investimento per provare a riportare in Serie A l'attaccante italiano Gianluca Scamacca, attualmente di proprietà del West Ham. Per convincere il club inglese a cedere l'attaccante i nerazzurri potrebbero mettere sul tavolo un'offerta di circa 20 milioni di euro nelle prossime giornate di calciomercato.

L'idea dell'Inter per rinforzare l'attacco: Gianluca Scamacca dal West Ham

Il giocatore italiano è passato in Premier League nella scorsa estate del 2022 ma non avrebbe convinto ancora il West Ham, nonostante il grande investimento economico per portarlo in Inghilterra, con il versamento di quasi 40 milioni di euro al Sassuolo per il suo cartellino: l'attaccante potrebbe dunque finire sul mercato nelle prossime settimane e sul giocatore ci sarebbero due club della Serie A.

Secondo le ultime fonti di calciomercato sia Inter che Roma sarebbero interessate a Scamacca [VIDEO], con i nerazzurri che sembrerebbero essere leggermente avvantaggiati nella corsa all'attaccante: l'offerta dell'Inter potrebbe concretizzarsi nelle prossime giornate e potrebbe aggirarsi intorno ai 20 milioni di euro per un trasferimento a titolo definitivo del bomber in Italia.

La situazione dell'attacco dell'Inter

Dopo la rinuncia al tentativo per un ritorno di Romelu Lukaku in nerazzurro, la dirigenza dell'Inter starebbe cercando sul mercato un possibile sostituto del belga, che possa garantire ai nerazzurri una doppia cifra di reti in stagione; sul taccuino di Piero Ausilio e Giuseppe Marotta ci sarebbero diversi nomi oltre all'attaccante italiano Gianluca Scamacca, tra cui Alvaro Morata e Folarin Balogun.

L'attaccante spagnolo però, sarebbe stato convinto dall'allenatore dell'Atletico Madrid Diego Pablo Simeone a rimanere nella capitale spagnola per almeno un'altra stagione provando a rilanciarsi su più fronti a livello nazionale e internazionale.

Per quanto concerne il bomber statunitense dell'Arsenal invece sarebbe proprio la richiesta eccessiva del club inglese per il suo cartellino, si parlerebbe di oltre 40 milioni di euro, ad aver rallentato le trattative tra i due club per un'eventuale trasferimento.

Nel frattempo i nerazzurri hanno lasciato partire a parametro zero Edin Dzeko, che dopo il mancato rinnovo contrattuale ha trovato casa nel Fenerbahce con un contratto di due stagioni nella Super Lig turca.

Intanto è arrivato ad Appiano Gentile il nuovo acquisto Marcus Thuram, che avrà sul contratto una clausola di rescissione di circa 95 milioni di euro valida sia per Italia che per l'estero.