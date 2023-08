Nelle scorse ore il tecnico Beppe Iachini è stato intervistato da Tuttosport parlando della Juventus e dell'eventuale arrivo in bianconero di Domenico Berardi, esterno offensivo del Sassuolo che il ds Giovanni Carnevali avrebbe tolto dal mercato. Dello stesso argomento ha detto la propria opinione su Tmw anche il giornalista Niccolò Ceccarini.

Juventus, Iachini su Berardi: "Sarebbe perfetto per i bianconeri e gli permetterebbe di competere per lo scudetto"

Il tecnico Beppe Iachini è stato intervistato da Tuttosport nelle scorse ore ed ha voluto parlare della trattativa che sarebbe saltata tra i bianconeri ed il Sassuolo per Domenico Berardi.

Secondo Iachini, la Juve con Berardi farebbe un tale salto di qualità che gli permetterebbe di puntare allo scudetto: "Un tridente Berardi-Vlahovic-Chiesa sarebbe tanta roba. Sono perfetti per giocare insieme, hanno caratteristiche che si sposano alla perfezione. Con un trio così la Juve può vincere lo scudetto". Iachini, restando in tema Juventus, ha poi rintuzzato sull'argomento Berardi: "Berardi è uno da Juventus. Domenico è pronto per fare la differenza anche in una big. Merita di giocare ai massimi livelli". Iachini è poi voluto scendere nel dettaglio tecnico, sottolineando come Berardi dia il meglio di se a destra in un 4-3-3 ma può benissimo adattarsi e giocare nel 3-5-2, il modulo che nelle ultime stagioni è stato utilizzato dal tecnico della Juventus Massimiliano Allegri.

In ogni caso è doveroso sottolineare come il direttore sportivo del Sassuolo Giovanni Carnevali abbia dichiarato di aver tolto dal mercato Domenico Berardi in quanto non avrebbe più il tempo per trovare un suo sostituto.

Juventus, Ceccarini: "La trattativa per Berardi con il Sassuolo penso avrà un ultimo capitolo"

Dell'accostamento di Berardi alla Juventus ha voluto parlare anche il giornalista Niccolò Ceccarini, che in un editoriale su Tuttomercatoweb ha rivelato come le trattative fra i bianconeri ed il Sassuolo per l'esterno potrebbero non essere definitivamente concluse.

"Berardi, il Sassuolo e la Juventus, storia di una trattativa di mercato che probabilmente non è arrivata all’ultimo capitolo. Il club neroverde ha spiegato la sua posizione: il giocatore è fuori mercato. Però è anche vero che Berardi vuole la Juventus e ora si sente pronto per lasciare quella che è stata la sua famiglia per più di un decennio.

Forse c’è ancora qualche spiraglio". Ceccarini ha poi spiegato come la Juventus, per tentare un ultimo assalto a Berardi potrebbe essere costretta ad intavolare una trattativa con il Sassuolo senza inserire contropartite tecniche e pagando il giocatore solamente in cash.