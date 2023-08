Uno dei giocatori che potrebbe lasciare l'Inter in queste ultime settimane di Calciomercato è Joaquin Correa. L'attaccante argentino è stato accostato all'Arabia, ma nessun club ha ancora fatto offerte ufficiali. Il Tucu è ai margini del progetto e lo dimostra il fatto che ieri Simone Inzaghi lo abbia tenuto in panchina per tutta la partita.

Ecco che nelle ultime ore si è prepotentemente parlato di un interesse del Torino, che cerca una seconda punta di spessore da regalare a Ivan Juric per alzare il livello e puntare anche ad un piazzamento europeo.

In questi giorni di mercato potrebbero inoltre esserci diversi intrecci di mercato per Juventus e Milan. I bianconeri sono alla ricerca di un esterno d'attacco, come dimostra la trattativa con il Sassuolo per Domenico Berardi, ma l'affare rischia di essersi arenato definitivamente. Anche per questo la Juve starebbe sondando altre piste in cerca di occasioni e una di questa porterebbe a Alexis Saelemaekers.

Torino su Correa

Joaquin Correa sembra essere sempre più ai margini all'Inter e per questo si continua a parlare di una sua possibile cessione. Le due annate in nerazzurro sono state decisamente negative, con quattro gol segnati in campionato due anni fa e solamente tre reti lo scorso anno. Anche Simone Inzaghi pare aver perso la fiducia nel Tucu, che vorrebbe giocare con continuità rispetto a quello che rischia di fare a Milano quest'anno.

Su di lui avrebbe messo gli occhi il Torino, alla ricerca di una seconda punta che possa dare diverse soluzioni dal punto di vista tattico a Ivan Juric. L'argentino è iscritto a bilancio per circa 15 milioni di euro e per questo motivo c'è da capire sulla base di quale formula si può trovare l'accordo. Non è da escludere che le società possano accordarsi per un prestito oneroso da 4 milioni di euro con obbligo di riscatto fissato a 8 milioni per il prossimo anno.

In questo modo l'Inter realizzerebbe anche una piccola plusvalenza.

Saelemaekers in orbita Juventus

La Juventus è alla ricerca di un esterno d'attacco e per questo motivo tale esigenza potrebbe intrecciarsi con quella del Milan in questi ultimi giorni di mercato. I rossoneri sono sempre alla ricerca di un centravanti che possa far rifiatare Olivier Giroud e nei giorni scorsi si è parlato dell'interesse per Moise Kean.

Alla luce di ciò, starebbe prendendo quota l'ipotesi di uno scambio di prestiti tra le due società, con l'italiano in rossonero mentre Alexis Saelemaekers arriverebbe all'ombra della Mole. In questo modo i due giocatori lascerebbero i rispettivi club, dove al momento sembrano essere ai margini.