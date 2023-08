Secondo le ultime di mercato il Milan avrebbe offerto Alexis Saelemaekers alla Juventus per abbassare le richieste economiche fatte dai bianconeri per il centravanti Moise Kean. Il club rossonero inoltre starebbe limando gli ultimi dettagli con il Platense per il passaggio a titolo definitivo del giovane difensore argentino Marco Pellegrino.

Milan, Saelemaekers sarebbe stato offerto alla Juventus come contropartita per arrivare a Kean

Il Milan starebbe cercando un centravanti titolare che possa alternarsi con il trentaseienne Giroud e da qualche giorno avrebbe intrapreso una trattativa con la Juventus per Moise Kean.

I rossoneri gradirebbero prelevare l'attaccante italiano con la formula del prestito ed eventuale diritto di riscatto mentre il ds Cristiano Giuntoli non vorrebbe far partire il classe 2000 per meno di 30 milioni di euro. La trattativa sarebbe dunque in stallo ma l'ultima idea del Milan per abbassare le pretese della Juventus sarebbe quella di inserire nell'operazione e come parziale contropartita tecnica il nome di Alexis Saelemaekers. L'esterno belga classe '99 apparirebbe fuori dalla rotazione dei titolari di Stefano Pioli ed andrebbe a rimpolpare quella di linea di esterni che la stessa Juve avrebbe voluto rinforzare con l'arrivo sfumato di Domenico Berardi.

In ogni caso il Milan valuterebbe anche altri profili per il ruolo del centravanti e potrebbe dare vita insieme alla Roma e alla stessa Juventus ad una vera e propria bagarre per Romelu Lukaku: il centravanti belga attualmente in forza al Chelsea verrebbe considerato dai "Blues" un esubero e di conseguenza una sua partenza da Londra apparirebbe quasi certa.

La richiesta della società inglese, 40 milioni di euro, avrebbe però bloccato tutte le trattative in corso. Trattative che potrebbero ricominciare verso gli ultimi giorni di mercato, quando il Chelsea pur di risparmiare sull'ingaggio di un calciatore fuori rosa, potrebbe aprire per la prima volta ad una cessione di Lukaku in prestito.

Milan, Pellegrino del Platense sarebbe ad un passo dal diventare un nuovo difensore dei rossoneri

Il Milan, oltre a lavorare per trovare una punta, starebbe intavolando delle trattative per un difensore, con Marco Pellegrino che apparirebbe sempre più vicino ad un approdo in rossonero. Il centrale argentino classe 2002 dovrebbe presto lasciare il Platense, club che ne detiene il cartellino, per aggregarsi al gruppo guidato da Stefano Pioli.

Le due società avrebbero dunque trovato un accordo di massima che si baserebbe su un conguaglio fisso da 3 milioni di euro più bonus ed ora starebbero discutendo della percentuale sulla futura rivendita di Pellegrino che potrebbe spettare al Platense.