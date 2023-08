In questi ultimi giorni di mercato, Moise Kean potrebbe lasciare la Juventus. Infatti, sul giocatore classe 2000 ci sarebbero diversi club. I bianconeri non vorrebbero farsi cogliere impreparati in caso di partenza di Kean e, in queste ore, avrebbero deciso di !bloccare" Alvaro Morata. Lo spagnolo potrebbe tornare a Torino per la terza volta, ma solo in caso di una cessione a titolo definitivo dell’attaccante classe 2000.

Inoltre, Cristiano Giuntoli non avrebbe del tutto abbandonato la pista che porterebbe a Domenico Berardi. Ma il Sassuolo non sembra intenzionato a cederlo, per questo motivo la Juventus avrebbe trovato un piano B, rappresentato appunto da Morata.

Ultimi giorni di mercato

La Juventus, al momento, non sembra intenzionata a mettere a segno colpi in entrata. Infatti, il principio su cui si basa la campagna trasferimenti è sempre il medesimo: vendere per poi comprare.

Come prima cosa quindi la Juve deve ancora decidere quali giovani mandare a giocare in prestito, inoltre eventualmente potrebbe ascoltare qualche offerta importante per giocatori come Filip Kostic e Moise Kean. La sensazione è che il club bianconero non accetti soluzioni in prestito. Infatti, eventualmente, l’obiettivo della Juventus sarebbe quello di incassare cifre sostanziose da inserire a bilancio.

In caso di partenza di Kean, Giuntoli dovrebbe cercare un nuovo attaccante e i nomi al vaglio sarebbero quelli di Alvaro Morata e Domenico Berardi.

I bianconeri avrebbero già praticamente bloccato il giocatore spagnolo, anche perché arrivare al calciatore del Sassuolo non è semplice, dopo che il Sassuolo lo ha tolto dal mercato.

Non sarebbe del tutto tramontata l’ipotesi Lukaku

Negli ultimi mesi alla Juventus è spesso stato accostato il nome di Romelu Lukaku. Il belga avrebbe deciso di lasciare il Chelsea e la sua volontà sarebbe quella di trasferirsi a Torino.

La Juventus e i blues per settimane hanno anche provato a mettere in piedi uno scambio tra Dusan Vlahovic e Lukaku. Ma la trattativa si è bloccata poiché i due club non si erano messi d’accordo sulla cifra del conguaglio a favore dei bianconeri.

Secondo quanto trapela, non sarebbe però del tutto da escludere che il Chelsea possa tornare alla carica negli ultimi giorni di mercato.

Infatti, Lukaku non sarebbe nei piani di Pochettino e l’obiettivo sarebbe quello di cederlo. Dunque, fino a che non si chiuderà il mercato, lo scambio tra il belga e il serbo resta un'ipotesi sulla carta ancora possibile.