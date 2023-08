Secondo le ultime indiscrezioni, la Juventus avrebbe messo nel mirino Joaquin Correa, attaccante in uscita dall'Inter che i nerazzurri valuterebbero circa 10 milioni di euro. Inoltre il club bianconero starebbe sfidando l'Atalanta per il profilo di Emil Holm, terzino destro svedese che la società ligure non lascerebbe partire per meno di 12 milioni di euro.

Juventus, Correa sarebbe l'ultima idea dei bianconeri: Marotta lo valuterebbe circa 10 milioni di euro

L'Inter avrebbe la volontà di cedere l'attaccante argentino Joaquín Correa mentre la Juventus vorrebbe potenziare il proprio reparto offensivo: da queste due necessità nascerebbe l'ultima idea di mercato del direttore sportivo bianconero Cristiano Giuntoli, che secondo le ultime indiscrezioni avrebbe puntato il "Tucu" per rinfoltire la rosa della "Vecchia Signora": L'Inter, che da una parte avrebbe delle remore a cedere un calciatore ad una diretta rivale per lo scudetto, dall'altra vorrebbe far cassa con Correa per poi avere quella liquidità necessaria per garantire uno stipendio da circa 3 milioni di euro a stagione ad Alexis Sanchez, centravanti cileno che da svincolato avrebbe già dato la sua disponibilità a tornare in nerazzurro per la seconda volta.

Ecco dunque che le trattative fra l'Inter e la Juventus per Correa potrebbero prendere forma sulla base di un conguaglio da circa 10 milioni di euro. Se l'operazione fra le parti non dovesse andare a buon fine, per il calciatore argentino ci sarebbero sullo sfondo le alternative rappresentate dal Torino di Ivan Juric e dal Betis Siviglia.

Juventus, sfida aperta all'Atalanta per il terzino destro dello Spezia Emil Holm: lo svedese costerebbe 10 milioni

Insieme ad un rinforzo per l'attacco la Juventus cercherebbe anche un elemento per la difesa con il profilo di Emil Holm che piacerebbe da tempo ai dirigenti della Continassa. Il terzino destro dello Spezia, oltre ai bianconeri, farebbe gola anche all'Atalanta di Giampiero Gasperini e di conseguenza sul mercato si starebbe svolgendo una sfida tra le due società.

Sia la "Dea" che la Juventus però dovrebbero prima cedere dei calciatori per poi accontentare uno Spezia che per la cessione di Holm non accetterebbe meno di 12 milioni di euro. Ecco dunque che la Juventus potrebbe trovare fondi dai propri giovani, vendendo quell'Illing-Junior che sarebbe entrato nel radar del Bologna da qualche giorno.

Discorso analogo varrebbe per l'Atalanta, che una volta ceduto uno tra Zortea e Soppy avrebbe quelle disponibilità economiche per chiudere il trasferimento di Holm. Un'operazione insomma, che potrebbe vedere trionfare la società che riuscirà a vendere prima i propri esuberi.