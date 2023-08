La Juventus è al lavoro per definire il mercato da portare avanti in queste ultime settimane di Calciomercato estivo. Tante le esigenze della società bianconera, in particolar modo a centrocampo. Si lavora ad un rinforzo importante senza però ad andare ad appesantire in maniera evidente il bilancio societario. Fra i nomi che piacciono alla società bianconera, in particolar modo il direttore sportivo Cristiano Giuntoli, ci sarebbe Habib Diarra, centrocampista classe 2004 dello Strasburgo che nell'ultima stagione è migliorato molto nella società francese diventando uno dei migliori giovani del calcio europeo.

Un profilo ideale anche per il prezzo di mercato, considerando che la sua valutazione è di circa 20 milioni di euro. Giuntoli sta valutando il francese per il centrocampo anche perché gli altri profili hanno costi importanti fra cartellino ed ingaggio. Habib Diarra è un centrocampista bravo soprattutto come mezzala, che ha fisicità, garantisce equilibrio ma anche qualità al gioco dello Strasburgo. Sarebbe un rinforzo per il presente e per il futuro della società bianconera.

Habib Diarra nel mirino della Juventus

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato il preferito di Giuntoli per il centrocampo sarebbe Habib Diarra. Il classe 2004 piace per motivi soprattutto economici, considerando che ha un prezzo di mercato di circa 20 milioni di euro.

L'altro giocatore seguito dalla Juventus per il centrocampo è Khephren Thuram, che il Nizza lascerebbe partire per almeno 40 milioni di euro. Si è parlato nelle ultime settimane anche di un possibile arrivo in prestito di Rodrigo De Paul dell'Atletico Madrid o di Ryan Gravenberch del Bayern Monaco, ma l'ingaggio importante non agevola l'approdo nella società bianconera.

Riguardo a Diarra si è parlato di un suo possibile trasferimento in Germania o eventualmente in una società francese con maggiori ambizioni rispetto allo Strasburgo, su tutte il Lens. Se dovesse arrivare un'offerta dalla Juventus però il giocatore potrebbe decidere di approdare a Torino.

Il possibile mercato della Juventus

La Juventus è al lavoro anche per il settore avanzato.

Lo scambio di mercato fra Dusan Vlahovic e Romelu Lukaku alla fine non si è definito anche a causa delle richieste di mercato della società bianconera, che voleva in aggiunta 40 milioni di euro. Il belga però potrebbe arrivare lo stesso a Torino ma molto dipenderà dalle cessioni che riuscirà a definire la società bianconera. Si è parlato di Moise Kean, che piace alla Fiorentina, ma potrebbe lasciare Torino anche Milik nell'eventualità dovesse arrivare un'offerta importante per il giocatore.