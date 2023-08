David Trezeguet, ex attaccante francese della Juventus, è stato recentemente intervistato dallo youtuber Ezzequiel e si è soffermato sulla propria carriera da calciatore professionista.

Tra i temi affrontati, uno dei più rilevanti è stato il suo passato importante con la Juventus. "Alla Juve sono un idolo di tutti i tifosi e per questo non avrei mai giocato nell'Inter", sono state queste le dichiarazioni di David Trezeguet. Una lealtà verso la Juventus dimostrata da parte del transalpino in 10 anni di militanza, precisamente dal 2000 al 2010, rimanendo in bianconero anche nella stagione in Serie B 2006-2007.

A proposito di rivalità con l'Inter, Trezeguet ha ricordato in particolare due avversari nerazzurri: "Cordoba è il calciatore con cui ho litigato di più e Materazzi sicuramente il primo nella classifica di chi mi ha picchiato".

Trezeguet, dal rimpianto per la Champions al ricordo degli ex compagni bianconeri

L'ex calciatore ha svelato di avere un grande rimpianto nella sua carriera, ossia quello di non aver mai vinto la Champions League. Il francese in particolare ha perso una finale, quella che la Juventus ha disputato nel 2003 a Manchester contro il Milan, nel quale lo stesso centravanti sbagliò uno dei rigori nella lotteria finale che assegnò poi il trofeo ai rossoneri. L'ex giocatore ha detto poi: "Anche se devo ammettere che tra Champions con la Juventus o la Coppa Libertadores con Il River Plate avrei sicuramente scelto il titolo con gli argentini".

Nell'intervista Trezeguet non ha mancato di ricordare alcuni suoi ex compagni di squadra ai tempi della Juve: "Zinedine Zidane è il migliore con cui abbia mai giocato, Alessandro Del Piero, invece, quello con cui ho avuto più intesa e con il quale mi sono trovato meglio. Il primo in classifica dei miei allenatori è Marcello Lippi, in porta scelgo Gigi Buffon".

Il palmares di David Trezeguet

Nella sua carriera da calciatore Trezeguet ha vinto un titolo mondiale (nel 1998) e uno europeo (nel 2000) con la nazionale francese. A livello di club ha conquistato due campionati francesi con il Monaco e due scudetti italiani con la Juventus (più altri due revocati), oltre a due Supercoppe italiane e un campionato di Serie B.